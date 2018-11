Fallece Napoleón Beltrán, creador de Pachá Auditorium

Napoleón Beltrán ha fallecido este miércoles a los 76 años de edad. El empresario era conocido por estar detrás de la creación de Pachá Auditorium, luego Arena, y ser un importante promotor artístico a finales de los años 80.

Dotada de un equipo de sonido e iluminación insólita en la Valencia de aquel momento, el auditorio de Benimaclet –bautizado inicialmente como Pachá- se convirtió rápidamente en el epicentro de la 'Movida Valenciana'.

Fue uno de los responsables de conseguir atraer hasta València a grandes estrellas del panorama internacional de la talla de Simple Minds en un concierto que permanece en el recuerdo de muchos, celebrado en agosto del año 1986.

Hasta su cierre definitivo en 1999, pasaron por la sala de la calle Emilio Baró los más grandes del punk de los ochenta y sus aledaños –Siouxie and the Banshees, Waterboys, The Cure, Iggy Pop, The Cramps, Sex Pistols, Ramones-; del hard rock y el heavy -Nirvana, del grunge de los noventa-, –The Cult, Entombed-; del rock de los noventa –PJ Harvey, Breeders, Pixies, Suede, Foo Fighters- y por supuesto del pop español de la época, desde Alaska, Glutamato Ye-yé, Los Ilegales y Golpes Bajos hasta grupos más recientes como La Habitación Roja. A su escenario se subieron también músicos como Brian Eno, John Cale, BB King o Marc Almond (que, por cierto, se alojó en el hotel Inglés y exigió que le pintaran de color rosa la habitación y le trajeran lámparas victorianas).

Mañana jueves será velado en el 'Parque de la Paz' a partir de las 10,30 horas. Amigos y familiares podrán acudir hasta el lugar para darle el último adiós. A las 16 horas se celebrará una misa y posteriormente será enterrado.