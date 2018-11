El Escalante presenta ´Yolo´, su primera producción circense

El Teatro Escalante de València ha presentado el espectáculo 'YOLO' --acrónimo de 'You Only Live Once' (solo se vive una vez)--, un espectáculo de circo "lleno de energía, fuerza y ritmo" que pretende "celebrar la vida" y propiciar la fuerza y la determinación necesarias para encontrar la alegría. La obra es y pretende ser, "el sueño de alguien hecho realidad".

Con 'YOLO', la sala apuesta por una "gran" producción valenciana, creada por la Compañía Lucas Escobedo y en la que intervendrán un grupo de artistas valencianos con sólidas trayectorias en el circo, el teatro y la música. El montaje estará en escena desde el pasado miércoles hasta el domingo 23 de diciembre en el Teatro Martín y Soler del Palau de Les Arts de València, detalla la Diputación de València en un comunicado.

El Escalante será la primera institución valenciana que hará una producción estrictamente de circo, según ha indicado su director artístico, Josep Policarpo, que ha apuntado que tenían "un deber" con el mundo del circo, un ámbito que se ha consolidado artísticamente en los últimos años.

Se trata de un grupo de artistas valencianos de circo que se han formado en el extranjero y han tenido "muy pocas oportunidades" de mostrar su trabajo en el territorio valenciano. El responsable artístico del teatro también ha recordado que el circo es una disciplina exigente, que pide una formación permanente y una práctica constante.

"No podíamos mantenernos más tiempo ajenos al cabal artístico y a la perseverancia de estos profesionales", ha apuntado Policarpo, que también ha recordado el "compromiso" que el Escalante adquirió en su "nueva etapa" para facilitar el acceso de nuevos profesionales al proyecto y garantizar la presencia de los diferentes lenguajes escénicos.

Por su parte, la diputada de Teatros, Rosa Pérez, ha destacado el carácter "innovador y sorprendente" de este "nuevo circo", una disciplina que puede "aportar valores a niños y jóvenes".

Acrobacias, lanzamientos imposibles, malabarismos o técnicas aéreas son algunos de los elementos que cobrarán protagonismo en el escenario junto a la música, compuesta excepcionalmente para el espectáculo.

La música es la gran protagonista, al mismo nivel que el circo. El director de la obra, Lucas Escobedo, ha explicado que se ha compuesto a partir de diferentes estilos musicales y circenses, con la finalidad de ofrecer una propuesta dramatúrgica que llegue a todos los públicos.

El espectáculo se articula alrededor de la exhibición de diferentes disciplinas de circo, presentadas cada una de ellas con una poética particular que profundiza en el simbolismo de cada número. También se sustenta con la reivindicación de valores como la autoconfianza, la solidaridad, el riesgo o la perseverancia.