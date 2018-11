Se estrena Genezis, la Mejor Película de Cinemajove

Premiada como la Mejor Película en el Cinemajove de Valencia, este fin de semana se estrena Genezis, el film de Árpád Bogdán, basado en sus propias experiencias. Un drama que, en forma de tríptico, muestra los efectos devastadores del racismo en Hungría.

Genezis ofrece una descripción dramática del pecado, la catarsis y el renacimiento. La historia se desarrolla alrededor del destino de un niño gitano romaní, cuya infancia alcanza un final repentino y drástico cuando él pierde a su madre en un ataque trágico y brutal. Por otra parte, una misteriosa adolescente también se involucra en este caso cuando descubre los oscuros secretos de su novio y lo denuncia a la policía. Ante estos hechos ocurridos, una joven abogada debe ceder a la presión de su superior y se compromete a defender a uno de los hombres que está siendo acusado de participar en una serie de serie de asesinatos racistas, entre ellos, la muerte de la madre del niño gitano. Mientras investiga el caso, la atormentada abogada entra contacto con el niño, quien debe identificar a los posibles asesinos, lo cual origina un punto de quiebre que cambia la vida de estos dos seres humanos para siempre.

Con fuertes raíces bíblicas, la historia se narra a través de individuos de diferentes grupos de la sociedad cuyos caminos no se cruzan pero cuyos destinos se entrelazan intrincadamente a medida que los acontecimientos se desarrollan a partir del asesinato a la mujer gitana. Los protagonistas de Genezis deciden sus destinos basados en valores humanos universales; tales como la fe en la vida, la solidaridad y la responsabilidad, y cada uno se presenta con la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva vida.

"Genezis -apunta Árpád Bogdán- es una historia sobre la familia. No es sobre tener una familia, sino de perderla, pero también protegerla. ¿Qué se podría saber acerca de esto cuando nunca crecí en una familia? ¿Qué se podría saber cuándo aquí tengo más de treinta años y no tengo una familia? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Estoy tratando de decir qué la familia es importante? ¿Qué no somos nada sin familia? ¿Qué no estamos completos sin una familia? ¿Qué debemos cuidarnos mutuamente? ¿Qué debemos superar las limitaciones de nuestro propio egoísmo y estereotipos? Yo, como alguien que solo ha conocido un modelo familiar destruido, tengo mucho que decir sobre ese secreto, sobre esa maravilla, sobre ese infierno, sobre ese cielo que es la familia."