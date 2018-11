El Ayuntamiento de València garantiza que Mongolia "podrá verse en la ciudad"

El Ayuntamiento de València ha garantizado hoy que el espectáculo "Mongolia sobre hielo" "podrá realizarse en nuestra ciudad" después de que la Rambleta, el espacio cultural en el que iba a celebrarse el show, haya anunciado que suspende la actuación por las amenazas de la ultraderecha.

El consistorio ha realizado el anuncio de que "Mongolia sobre hielo" podrá verse en València con un mensaje a través de la cuenta de Twitter del ayuntamiento. "Pronto os anunciaremos lugar y fecha", ha agregado.

Hay que recordar que el centro cultural de la Rambleta es un edificio de titularidad municipal, aunque de gestion privada, y que el ayuntamiento ya tuvo que ofrecer también un espacio alternativo para representar el espectáculo 'Nunca os olvidaremos', en el que participa Dani Mateo, tras cancelar el Teatro Olympia las funciones a causa también de las amenazas recibidas. En este caso, la actuación se ha fijado para el próximo 9 de febrero en el Palau de la Música.

Por su parte, el director del Institut Valencià de Cultura (IVC) -organismo dependiente de la Conselleria de Cultura-, Abel Guarinos, ha mostrado este viernes su "apoyo" a Revista Mongolia y ha asegurado: "Si Mongolia quiere una de nuestras salas, están a su disposición".

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa de presentación de los espacios adheridos a los beneficios del Abono Cultural Valenciano, al ser preguntado por la cancelación.

Guarinos ha mostrado "todo el apoyo" del IVC a poder "hablar con la policía autonómica para que haga viable la libertad de expresión en los espacios públicos", a pesar de las "presiones" de "grupos que no respetan la libertad de expresión".

El director del IVC ha subrayado que no hay que "tener miedo en ningún momento" porque "las instituciones y las fuerzas de seguridad están al lado de la Constitución y de la libertad de expresión", ha indicado.

"No nos debemos amilanar"

"De la misma manera que dijimos que si Dani Mateo quería utilizar una de nuestras salas, si Mongolia quiere utilizar una de nuestras salas están a su disposición, por tal de ver que no nos debemos amilanar ante presiones porque no están incurriendo en ningún delito quienes se suben al escenario", ha remarcado.

Preguntado por el hecho de que la Rambleta alegue "motivos de seguridad", Guarinos ha señalado que esta "nunca está garantizado", "pero hay casos más que evidentes de que las fuerzas de seguridad garantizan la entrada y salida y estancia en un espacio".

En este sentido, ha asegurado que los efectivos policiales, ante la organización de determinados eventos "están desde la misma mañana revisando butaca por butaca", "revisando la gente que entra" y acordonando con suficientes metros de distancia en la calle para que quien quiera manifestarse públicamente pueda, pero que no bloqueen ningún paso de entrada y salida"

Por todo ello, ha manifestado que le "extraña mucho que desde la Rambleta piensen que las propias fuerzas locales" no garantizan la seguridad. "No olvidemos que la Rambleta, aunque de gestión privada, es un espacio público" y "tantos espacios públicos como privados estoy convencido de que las fuerzas de seguridad lo van a poner fácil", ha insistido. A su juicio, no debe haber "excusa para cerrar una sala por el contenido más irónico o crítico que pueda tener un espectáculo".