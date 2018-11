Guitarrazos para derrotar al cáncer de mama en Rocafort

El polideportivo de Rocafort acoge el 1 de diciembre 'En tu seno', un festival en el que varios artistas valencianos actuarán para recoger fondos destinado a la investigación del cáncer de mama. Una de estas bandas, Los Vicentes, ha sido ujna de las impulsoras del evento que recibe el nombre de una canción que el grupo publicó el pasado mayo en homenaje al equipo de Incliva, dirigido por la doctora Anna Lluch en el Hospital Clínico de València.

''A Anna (en referencia a la doctora) le joroba muchísimo dar pena. Lo que quiere es dar guerra -explicaba Roberto El Gato, líder de Los Vicentes sobre esta composición-. Y los que me conocéis sabéis que esas palmas son las que me marcan el ritmo. En fin, hay dinero publico para cualquier gilipollez, no creo que haga falta que las enumere. Pero para Anna no hay. Anna es para mí la famosa que hay que seguir. Y no a políticos, capullos televisivos, deportistas del corazón, instagramers, o cualquier otro departamento de seguibles".

"'En 20 minutos con ella he aprendido mas que en 50 años de televisión, periódicos, parlanchines varios y demás gentecilla no necesaria. Anna investiga cómo salvar a tu mami, a tu hermana o a tu chica del puto cáncer de mama. Es la autoridad mundial en la materia", añadía el músico.

En esta canción colabora José Manuel Casañ, líder del grupo Seguridad Social, que será otro de los artistas que participarán en este festivla que tendrá lugar a partir de las 11 horas en el Polideportivo Municipal de Rocafort. También actuarán los Ramonets, con su rock para los más pequeños; Peter Gun & the Paper Hats y su swing y jazz al estilo de los años 20 con un maravilloso componente vocal; Reina Roja, la revelación valenciana en la fusión flamenca; y Santero y los Muchachos.

"'En tu seno' son una gente comprometida con la causa por razones casi personales que cree que la investigación es la mejor manera de luchar contra el enfermedad", explica Fede Ferocce, guitarrista de Los Vicentes. "El grupo de investigación de la doctora Lluch sufre recortes para hacer su trabajo, así que nos hemos enrredados unos cuantos grupos, que además somos amigos, para participar en esta jornada", añadía Ferocce.

La cita está organizada por la concejalía de Cultura y por En tu Seno, una asociación de Rocafort que trata de concienciar de la importancia y la necesidad de invertir en investigación médica. En este sentido, los beneficios de la taquilla del día se destinará al Instituto de Investigación Sanitaria Incliva que dirige la oncóloga Anna Lluch, investigadora referente en la materia.

El festival, que se celebrará de 11 a 23.30 horas, está pensado para el disfrute de toda la familia, con actividades infantiles, parque de bolas, rocódromo, pintacaras y animadores, además de actuaciones musicales. Así mismo, se habilitará una zona gastronómica con foodtrucks y los asistentes podrán pasear por la zona ajardinada del polideportivo y de la Casa de la Cultura.

"Nos parece una propuesta muy interesante, una actividad diferente para toda la familia, en horario diurno, que además tiene un fin benéfico y la oferta es variada: música en directo, pintacaras y animadores infantiles, zona gastronómica...", explica la concejal de Cultura de Rocafort, Julia Cañizares.



El precio de la entrada es de 20€, se puede adquirir aquí en el portal web notikumi, y los beneficios de la recaudación irán destinados a la investigación contra el cáncer de mama. La asociación En tu seno ha organizado durante los últimos meses diferentes encuentros, festivales de danza y otras actividades para concienciar sobre esta enfermedad.