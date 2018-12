El silencio del cuerpo femenino, según Paula Bonet

Paula Bonet expone su cuerpo y alma en Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión. El silencio que oprime no va con ella. Es su libro más personal. Escrito e ilustrado tras haber sufrido dos abortos espontáneos, la autora acude a su propia experiencia para ofrecer su diario más íntimo. Ayer habló sobre él en La Nau y así romper los tabúes que giran en torno al cuerpo de la mujer o la pérdida.

«Todo es personal, todos partimos de la experiencia para crear», dice la escritora e ilustradora sobre la obra. Así, sobre el debate de lo público y lo privado, reflexiona que el tema que toca su obra es «muy íntimo y afecta al cuerpo femenino», pero es precisamente por eso por lo que no ha querido contribuir al «silencio colectivo».

«Habitualmente, el cuerpo femenino está en el espacio público mientras es joven y deseado, es observado con una mirada patriarcal. Pero, después, todo lo que le sucede se silencia. Y hay cosas que suceden con mucha frecuencia y se silencian constantemente y ese silencio lo único que hace es que no tengamos las herramientas para poder gestionarlo», explica la artista valenciana.

Bonet aboga por, al menos, partir de la «experiencia literaria». «Gracias al libro 'Clavícula' de Marta Sanz he leído sobre la menopausia y ya tengo la experiencia literaria y cuando me toque hará que todo sea mucho más fácil. Llevo mucho tiempo defendiendo la obra de autoras que defendieron esa intimidad. He hecho este libro porque tenemos que dejar de pensar en la intimidad de lo femenino como algo absolutamente privado. Si no se coloca en lo público, no se pondrá en el debate público, que ahora es totalmente patriarcal», reivindica.

Y ella pone su grano de arena. «No sé por qué el aborto es un tabú y por eso he hecho el libro. Porque me pasó dos veces. La primera vez formé parte de ese silencio colectivo y fue muy doloroso. Desde que nacemos, a las mujeres se nos dice que feminidad y maternidad son sinónimos. Cuidamos de muñecos de pequeñas y cuando crecemos nos preguntan cuántos hijos queremos tener», sostiene.

Sobre sus dos abortos recuerda que «por un lado sentía tara y culpa porque, según el contexto, al ser mujer podía gestar y si no he gestado es que había un problema, y la culpa porque he viajado, utilizo aguarrás, ácidos en mi trabajo, € Junto a ello, el contexto no me permitía vivir un duelo por alguien que no había nacido». «Cuando me pasó la segunda vez lo llevaba mucho mejor a nivel emocional y mi única respuesta era que tenía la experiencia y las herramientas para hacerme cargo de ello», señala.

A Bonet el «dolor y la rabia» le ha llevado a escribir esta obra. «Esta ola de feminismo nos ha abierto los ojos para ver al enemigo y empezamos a tener las herramientas para combatirlo. Somos tan conscientes de que tenemos argumentos y de que necesitamos el mismo papel que tienen ellos que es maravilloso saber a qué nos enfrentamos», concluye.