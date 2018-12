Corrupción en València y superación en Burjassot para arrasar en los Goya

La corrupción política española en general y la valenciana en particular de los últimos años será uno de los ejes de los próximos Premios Goya con El reino, con trece nominaciones, junto al ejemplo de superación del club Aderes de Burjassot en que se inspiró Campeones, con once.

De todas formas, y más allá de la anécdota, la presencia del audiovisual valenciano es reducida. Dos cortometrajes - 9 pasos, de Marisa Crespo y Moisés Romera, y El olvido, de Xenia Grey y Cristina Vaello- son las principales bazas de la industria cinematográfica de la Comunitat para la gala que se celebrará el 2 de febrero.

Además, en la categoría de Mejor película de animación competirán Memorias de un hombre en pijama, adaptación del cómic homónimo del valenciano Paco Roca, quien también es uno de los guionistas, y en cuya producción participa Hampa Studio; y Bikes, The Movie, que cuenta también con producción valenciana a cargo de Ximo Pérez.

Esta lista se completa con Amparo Sánchez, de Puerto de Sagunto, que se integra en el equipo de maquillaje y peluquería seleccionado por su trabajo en El hombre que mató a Don Quijote.

Las películas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen (El reino) y Javier Fesser ( Campeones) son las favoritas de las obras finalistas cuyo listado completo hicieron público ayer la actriz Rossy de Palma y el actor y director Paco León.

La película inspirada en la trama valenciana del caso Gürtel y en el caso Bárcenas compite en las principales categorías, entre ellas mejor película, dirección, guión original, montaje y actor protagonista para Antonio de la Torre que, como ya es habitual, hace doblete al ser considerado también como actor de reparto por La noche de 12 años, de Álvaro Brechner.

También Campeones, una divertida historia de superación que representa a España en la carrera de los Óscar y que ha sido la producción española más taquillera del año (3,2 millones de espectadores), aspira al Goya a mejor película, dirección y guion original.

Javier Gutiérrez está nominado como actor protagonista, y Gloria Ramos es la primera actriz con discapacidad intelectual nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz revelación.

Junto a las taquilleras El reino y Campeones, se han colado Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián, que también aspira a mejor dirección. Y Carmen y Lola, una ópera prima de Arantxa Echevarría que ha logrado igualar en opciones (8 candidaturas) a Todos lo saben, dirigida por el oscarizado cineasta iraní Asghar Farhadi y aspirante a mejor película.

«Para mí no es otro cine español, es el cine que me gusta, me parece 'mainstream', y creo que es lo que el público debería ver», dijo Lacuesta, mientras que la directora bilbaína, que debutó en Cannes con su película, defendió la universalidad de su mensaje de amor y empoderamiento femenino. Quien te cantará, de Carlos Vermut, se ha quedado fuera en las grandes categorías pero suma siete nominaciones en total.