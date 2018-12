El Ministerio de Cultura aprueba el plan museológico de Bellas Artes

La Generalitat y el Ministerio de Cultura y Deporte consensúan el programa expositivo del Museo de Bellas Artes de València para la nueva exposición permanente que mostrará "la extensa y rica" colección del museo, que abarca desde la Antigüedad hasta el siglo XX. según confirman fuentes de Cultura.

En una reunión mantenida en Madrid por la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, Román Fernández-Baca, que han estado acompañados de la directora del Museo de Bellas Artes de València, Margarita Vila, y el subdirector adjunto de Museos Estatales, Lucas García, así como de los técnicos responsables de ambas administraciones, se ha dado por finalizado el desarrollo de este documento a partir del cual se podrá contratar la redacción del proyecto expositivo.

Hay que señalar que para el desarrollo de este programa, se ha contado con el asesoramiento de una comisión técnica formada por: Leticia Ruiz, del Museo Nacional del Prado; Consuelo Luca de Tena, del Museo Sorolla; Javier de Blas, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Blanca Padilla, de la Subdirección General de Museos Estatales; y José Ignacio Casar y David Gimilio, del Museo de Bellas Artes de València, junto con la colaboración de Mar Amat de la Flor y Jaume Penalba.

El programa expositivo se articula en cinco áreas temáticas desde la Antigüedad hasta la primera mitad del siglo XX, más dos áreas específicas dedicadas a la historia del museo y un gabinete de dibujos y estampas. En cada área se significarán las "obras clave", que destacan por su valor histórico-artístico, así como las "obras selectas", que serán las que transcienden del carácter local y se convierten en un referente nacional. De este modo, se articulan dos posibles recorridos por las salas del museo, además del propio itinerario general.

Con esta propuesta, el museo pretende no ser solo una pinacoteca, sino ofrecer una visión más completa con la incorporación de otras colecciones, como sepulcros, escudos, esculturas, artes suntuarias, etc. Además, se prevé la inclusión de diversos recursos museográficos, como textos, audiovisuales, etc., que ayudarán a los visitantes a conocer y entender el discurso propuesto.