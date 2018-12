Sangre, sudor y... "Fama"

Lo decía Lydia Gran, profesora de baile de la New York City High School for the Performing Arts: «Buscáis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor». Eso era en la serie de «Fama», que en España se estrenó en 1983. Ayer, más que con sudor, uno de los aspirantes que participaron en el casting del programa «¡Fama, a bailar!» en València le tocó pagar con la sangre que le salió de la ceja tras un acrobático paso de baile. Al final la herida fue más escandalosa que otra cosa, el chico siguió bailando y después la propia directora del casting, Marta Moure -que parece bastante más amable que la profesora Grant-, se levantó y reclamó los primeros auxilios para el joven.

Lo de la ceja partida da buena cuenta del entusiasmo y compromiso con el que la gran mayoría de los 200 bailarines que acudieron ayer al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (menos que los que participaron en la Rambleta en la selección de febrero) se tomaron el casting del programa que emite #0 de Movistar+. «Se busca talento, gente con muchísimas ganas de aprender y que le guste la danza y que esté dispuesta a disfrutar de esta experiencia que es especial», explicaba Moure unos minutos antes de que los aspirantes a entrar en la academia invadieran dando gritos de alegría la sala donde les esperaban jurados y cámaras.

La mecánica del casting es simple: los aspirantes a entrar en la academia de «¡Fama, a bailar!» van bailando en grupos de ocho ante el jurado en el que, además de la directora, están el director de la escuela Iker Karrera y las profesoras Carla Cervantes y la alicantina Sandra Egido. Tendrán un par de minutos para demostrar su talento al ritmo de dos canciones propuestas por el programa. Al finalizar, los bailarines que más hayan agradado al jurado volverán a bailar ante ellos sus propias coreografías y los preferidos pasarán a la última fase con los mejores bailarines del resto de España.

«Lo que buscamos es que aprovechen sus fortalezas y lo diferentes que somos todos y lo saquen en el casting», señalaba Iker Carrera. «La predisposición es importante -añadía Carla Cervantes-. Cuando vemos esa ilusión en los ojos, esas ganas de querer empaparse. Buscamos transmitir, llegar a las personas que nos ven en las pantallas. Por eso buscamos gente que nos toque y darles la oportunidad de estar en un espacio en el que todo es por y para la danza. Que lo valores y lo quieran». «Queremos personas apasionadas, que amen la danza y que nos lo transmitan. Nosotros amamos la danza y queremos que esto crezca», concluyó Sandra Egido.

Y entre los aspirantes, ilusión a toneladas. Paula -que es estudiante de Psicología aunque asegura que bailar «es mi vida entera»- explicaba que había decidido la noche anterior apuntarse al cásting. «Llevo dos años bailando y pienso que 'Fama' es una oportunidad tremenda. Si al final no salgo, no es malo. No he venido con la idea de que me cojan. Pero sólo bailar ya me hace feliz».

Pedro es portugués, vive desde hace tres meses en València y lleva tatuada en el antebrazo la frase «Se baila como se vive». «Tengo 30 años y llevo 20 bailando. Para mí estos casting son siempre es una experiencia buena porque comparto lo que me gusta y lo que he hecho toda la vida».

El de ayer fue el segundo casting en el que participaban Mónica y Celia. En el anterior llegaron hasta la segunda ronda. «Solemos ir a recibir clases pero no tenemos técnica como el 90 % de los que hay aquí. Pero lo importante no es la formación que uno tenga sino dejarte llevar lo que sientas y expresas con la música».