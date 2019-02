The Waterboys vuelven este verano a València

The Waterboys volverá a València en el que será su segundo concierto en menos de un año por estas tierras en menos de un año. Si el pasado mes de julio la banda comandada por el escocés Mike Scott casi logró llenar el recinto de Viveros para presentar el álbum "Out of all this blue", esta vez probarán suerte en el Auditori de Burjassot. Será el 27 de junio y las entradas se pondrán a la venta a partir del miércoles 6 de febrero a las 10.00 horas.