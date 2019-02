Fallece el guitarrista y fundador de Los Huracanes José Casquel

El fundador y guitarrista de la banda Los Huracanes, José "Pepito" Casquel, ha muerto esta madrugada a los 76 años en un hospital de València en el que se encontraba ingresado desde hace unos días. Propietario de una conocida empresa de encajes y fruncidos, a principios de 1964 Casquel fundó junto al cantante Víctor Ortiz, José Miguel Martínez, Juan Roberto González, Julio Andreu y Agustín Jiménez la banda Los Huracanes, que pasará a la historia como una de las formaciones de rock más innovadoras de los años 60 en España. Antes de grabar sus primeras canciones, Agustín y Roberto dejaron la formación y después lo haría José Miguel, que fue sustituído por Pascual Olivas (fallecido en 2017), uno de los músicos valencianos más importantes de la incipiente escena rockera local ya que había estado en los Top-Son y antes en Los Milos.

Con su formación definitiva -Victor (cantante), Pascual y Pepito (guitarras), Julio (batería) y José Segura "Malayo" como bajista- Los Huracanes fueron fichados por Regal y en 1965 publicaron su primer EP, en el que se incluía una versión del "For your love" de los Yardbirds, y "En tinieblas", que era una composición propia. Este disco convirtió a Los Huracanes en una de las bandas más populares y que más discos vendía en València. Esta fama se incrementaría gracias a "Mi calcetín", un hit incluído en su segundo EP y que les llevaría a actuar a Madrid y Barcelona. En febrero de 1966 tocan once días consecutivos en la sala madrileña Paraninfo, en el barrio de Argüelles, y hacen cara al público un Gran Musical, en la Cadena SER.

El tercer EP incluía una sorprendente versión de "Eve of destruction" de Barry McGuire y en mayo de 1966 graban en Barcelona, y en un sólo día, su primer LP completo con temas compuestos en su mayoría por Julio Andreu y Pascual Olivas. El álbum incluía canciones como "Tarta de merengue", "El Conquistador" o "Quiero repostar". Esta última es un rhythm 'n' blues en la onda de los Kinks y Rolling Stones compuesto por Víctor Ortiz y Pepe Casquel que cuenta la historia de un marciano llegado a la Tierra para repostar. En la contraportada del disco, el locutor Enrique Gines hacía una descripción de cada uno de los componentes de Los Huracanes y en el caso de Casquel decía: "Pepito.- Guitarra rítmico. Es serio, habla frecuentemente de cómo serán los negocios que monte con lo ganado en el conjunto".

Pese a la calidad del álbum y el gran número de conciertos que realizaban sobre todo en València pero también en Madrid o Barcelona, las ventas no fueron excesivas. En 1967 Pascual deja Los Huracanes para centrarse en sus estudios de Medicina, pero el resto de la formación sigue con nuevos miembros y acercando su música primero hacia la psicodelia y después hacia el soul, incorporando una importante sección de vientos a las banda. No volvieron a grabar ningún larga duración pero sí varios EP hasta 1972 en los que incluyeron versiones de Creedance Clearwater Revival o George Harrison, entre otros.

Una de las últimas apariciones públicas de Pepe Casquel como miembro de Los Huracanes fue en 2008 en el I Encuentro de Roqueros de los 60, al que acudió junto a Víctor Ortiz y Pascual Olivas.

Según ha informado su familia, no habrá velatorio y el funeral se celebrará mañana a las 11.00 horas en el tanatorio Atrium de Campanar, tras lo cual será incinerado en el Cementerio General de València.