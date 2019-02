´Solitudes´, una poesía escénica

Vuelve 'Solitudes' a Rambleta, con el Premio Max 2018 al Mejor Espectáculo de Teatro y dos únicas funciones los días 9 y 10 de febrero. Una historia universal que, a través el humor, ahonda en la soledad, la pérdida de identidad que puede provocar la vejez y la incomunicación de los miembros de una familia. Una poesía escénica de la compañía vasca Kulunka Teatro, impregnada de la misma sensibilidad e ingenio que el primero de sus trabajos 'André y Dorine', de gran éxito internacional por su calidad artística y humana.

Kulunka Teatro nos trae de nuevo esta obra, capaz de emocionar y divertir a partes iguales, llevando al público del nudo en la garganta a la risa. Otro trabajo de teatro de máscaras que, sin una sola palabra, vuelve a dar una lección de vida y resulta todo lo contrario a inexpresivo.

'Solitudes' es un viaje por universos cotidianos que, combinando la gravedad con la sonrisa, conmueve, sorprende e invita a la reflexión. Con un lenguaje que trasciende más allá de la palabra, un teatro de gesto en el que la máscara actúa como puente hacía una poética visual.

El protagonista de 'Solitudes' se siente incomprendido porque, como casi todos los ancianos para los que su vida es prácticamente una espera, ya sólo desea cosas sencillas. Cosas tan simples, que los demás no llegan a valorar su verdadera importancia. Lo extraordinario de esta historia es que el anciano -contra lo que podría esperarse de alguien con una vida ya casi sin alicientes- no se resigna, no renuncia a sus pequeños deseos y pelea por ellos con determinación y dignidad. Esto, claro, tendrá sus consecuencias para él mismo y para quienes le rodean.

Además, del Max 2018, ha ganado el Premio a Mejor Espectáculo Be Festival de Birmingham 2017, el Premio Ojo Crítico 2017 y es recomendado por la Red Nacional de Teatros.

Kulunka Teatro fue creada en Gipuzkoa en 2010 por Garbiñe Insausti y José Dault, dos de los tres actores que componen la obra y que ponen en escena 17 personajes. La compañía nace de su inquietud por experimentar con diferentes lenguajes escénicos al servicio de un teatro accesible para todo tipo de público. Un teatro vital, actual y comprometido.