Los británicos Keane se unen al cartel del 4Ever en València

Los británicos Keane se han unido a la programación del festival 4Ever, que tendrá lugar el domingo 21 de julio en la Marina de València y que también cuenta con los Tears for Fears como cabezas de cartel. Precisamente ayer martes, la banda anunció a través de las redes sociales que se habían reunido nuevamente como conjunto, y que estaban trabajando en nuevo material, anunciando además para ese año futuras presentaciones.

La publicación en 2004 de su primer disco, "Hopes and Fears", fue un éxito mundial gracias a temas como "Somewhere Only We Know",

"Bend and Break", o "Everybody's Changing·". Después vendrían los álbumes "Under The Iron Sea" (2006), "Perfect Symmetry" (2008), "Night Train" (2010) y "Strangeland" (2012), fueron directos al número 1 de la lista británica de ventas UK Albums Chart, inmediatamente después de su lanzamiento consiguiendo cerca de 10 millones de discos vendidos en total.

Los miembros de Keane son Tim Rice-Oxley como compositor y teclista, Tom Chaplin como vocalista y guitarrista, Richard Hughes en la batería, y Jesse Quin en el bajo, este último se uniría en 2007. Dominic Scott era el guitarrista del grupo hasta que abandonó en 2001, fue vocalista de la banda hasta 1997, cuando se unió Tom Chaplin.