La MICE dedica su jornada en Sueca a ´Campeones´

Javier Fesser y Athenea Mata (director y actriz de 'Campeones') visitaron ayer la cuarta jornada de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), que celebró un partido amistoso y un coloquio sobre la película en Sueca. La visita no estaba programada, por lo que fue toda una sorpresa para el público del festival valenciano.

El Centro Bernat i Baldoví la proyección de la cinta, Mejor película de la 33.ª edición de los Goya, y un debate que contó con el cineasta y la actriz. El aforo se llenó. "No me esperaba que Campeones tuviera esta repercusión. Y saber que cada persona que la ha visto la ha hecho suya es lo mejor que me podría haber pasado como director" señalaba el cineasta Javier Fesser. Además, después de ver el aforo completo del Centre Bernat i Baldoví, declaraba que "Es una suerte que hace un año se estrenara la película y aun veamos la sala llena para volver a disfrutarla". "Me lo he pasado genial. Ver familiares tan emocionados viviendo un partido amistoso así ha sido maravilloso", apuntaba emocionada Athenea Mata después del partido.

Partido inclusivo

La Fundación SASM y el Centro Ocupacional de Sueca, con la colaboración del Club de Baloncesto del municipio, disputaban un emotivo y apasionante partido en el Pabellón Cubierto de Sueca, dentro del marco de la séptima edición de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de Valencia. El público asistente disfrutó de una tarde deportiva de alto nivel, donde lo menos importante fue el resultado, puesto que el espíritu de cada uno de los jugadores y jugadores era el mismo de los actores y actrices protagonistas de la película Campeones.

Al acto también asistió la alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, el Regidor de Cultura de Sueca, Josep Vicent Baldoví, el Director General del Instituto Valenciano de Cultura, Abel Guarinos, y el director del festival, Josep Arbiol. Los tres disfrutaron desde la grada de este histórico partido, que empezaba al más puro estilo profesional, con la presentación de todos los jugadores y jugadoras del partido, con efectos de luz y sonido.