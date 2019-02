Xu Bing reinventa el lenguaje

El engaño se abre paso en la Sala Ferreres del Centre del Carme de la mano de uno de los artistas chinos más reconocidos del mundo. Xu Bing eligió ayer València para albergar su primera gran exposición en España, que recoge dos de sus obras más aclamadas, expuestas en el MoMA y en el Met de Nueva York. «Art for the people» es una de las muestras más destacadas de la presente temporada expositiva del Consorci de Museus de la C. Valenciana. «Para nosotros es un reto, porque nos ha elegido de entre todos los museos de España», apuntó José Luis Pérez Pont durante la presentación de la muestra.

El artista está arraigado a València desde los años 90, cuando hizo su primera exposición en España. En concreto, fue en la desaparecida galería Charpa de la calle Tapinería. El título de la muestra no es baladí. «El arte de Xu Bing está a disposición de las personas, y es muy humano, a pesar de que sus instalaciones son de grandes proporciones. El artista quiere enseñarnos, además, que no nos tenemos que dejar engañar por las apariencias», explicó la comisaria Marta Millet. La sala está presidida por una bandera que luce el título de la muestra en un lenguaje inventado por el artista, una de sus señas de identidad. «Cualquiera puede pensar que lo que pone es chino, pero no lo es. Son trazos asiáticos combinados con letras de nuestro abecedario», indicó la comisaria. «Es irónico», añadió.

De hecho, su ambición por transgredir los límites geográficos y culturales le ha llevado a crear un lenguaje universal, «un nuevo esperanto», tal y como indicó Pérez Pont. Este está compuesto por emoticonos y pictogramas a disposición del público en la Sala Ferreres. «El artista quiere que el visitante interactúe con él. Todos pueden escribir en este lenguaje en los ordenadores de la sala. Os aseguro que Xu Bing se leerá todos los mensajes», dijo la comisaria. La muestra cuenta con otra instalación que recrea un aula, con la que invita al público a aprender a escribir con trazos orientales y occidentales.



Templo de la escritura

La instalación más popular de la muestra es «Book From The Sky», dedicada a una lengua sin sentido grabada sobre kilómetros de pergamino. La obra fue aclamada como una de las creaciones más significativas del llamado grupo «New Wave» o del «Movimiento del '85» chino, pero después del incidente en la plaza Tiananmen fue percibida como una obra fútil y banal. «El arte de Xu Bing critica, pero no hiere», detalló Pérez Pont. El artista es reconocido en su país. Sin embargo, durante sus inicios fue rechazado por el régimen. Vivió parte de su adolescencia en un campo de trabajo junto a su familia, aunque más tarde consiguió una beca para estudiar arte. Acabó fijando su residencia en Estados Unidos, aunque nunca ha dejado de exponer en China, incluso «caligrafió» la Gran Muralla.

El artista, que visitará próximamente el Centre del Carme para tener un encuentro con el público, también ha querido hacer un guiño a la cultura valenciana traduciendo el poema El bon poble, de Ausiàs March, a su propio lenguaje universal.