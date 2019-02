Todo lo que debes saber sobre la Heroes Comic Con Valencia

La Heroes Comic Con llega a la capital del Turia el próximo fin de semana y estará en Feria Valencia (en los pabellones 7 y 8) del viernes, 22 de febrero, hasta el domingo 24, con un horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas.



Personaje estrella del evento

Isaac Hempstead-Wright, que encarna a Bran Stark, se encontrará con el público los días 22 y 23 de febrero y sustituye a Joe Keery de 'Stranger Things

El intérprete es conocido por su enigmático papel de Bran Stark en 'Juego de tronos', serie que comenzó con 12 años en 2011 y con la que regresará en su última temporada el próximo 14 de abril.

Isaac Hempstead-Wright estará en València el sábado y el domingo, 23 y 24 de febrero, en sesiones de firmas y fotografías. Además, habrá paneles de preguntas y respuestas abiertos al público ambos días, según confirma la organización del evento.

Además, desde la Heroes Comic Con anuncian que Joe Keery ('Stranger Things') no estará en esta edición como se anunció recientemente. "El actor se ha visto obligado a cancelar su presencia en Heroes Comic Con València debido a compromisos de trabajo de última hora que exigen su presencia ineludible", señala la organización.



Actividades que se desarrollaran a lo largo del fin de semana

Exposciciones

Originales de ¿Dónde estás?, de Bea Enriquez (FNAC).

Ana Oncina (la autora de nuestro cartel), Croqueta y Empanadilla.

València Fantastic

YO, Loco -Keko- Proceso Gráfico, originales, de Antonio Altarriba y Keko.

Hedy Lamarr, selección de dibujos originales de Ángel Muñoz.

La Vida de la Capitana Marvel (Yojimbo).

Revista Xiulit.

Originales de Laura Pérez.

Astérix, un viaje por Italia

Videojuegos

Zona free to play de EA SPORTS FIFA 19. Contaremos con 16 puestos de juego PS4 para poder disfrutar del simulador de fútbol favorito.

Xbox One estará con puestos de juego y novedades como Crackdown 3 o el premiado Forza Horizon 4, junto a más títulos incluidos en el servicio Xbox Game Pass. Además, los asistentes podrán participar en la zona de bailes de Fortnite, divertirse al ritmo de su Battle Royale y otras actividades.

Artist Alley/Fanzines

Más de 30 autores estarán mostrando su trabajo. Pete, autor de los cómics Canuto (parodia de Naruto); el creador de la idea original, concepto y personajes de Dragon Ball AF y Dragon Ball AF Origins; Puste (Rick y Morty); Juapi y su arte con café; Loopy Teller Studio y MAS.

Asociaciones

Obi Wan Valencia (para fans de Star Wars), Astromech Spain (los androides de Star Wars), Potterhead Valencia (para fans de la saga Harry Potter), Steampunk Valencia. Y las asociaciones solidarias ONG Idea libre, Strong People y Fesord (Federación de personas sordas de la Comunitat Valenciana).

Expositores

Escuelas: ESAT, Arte43, Florida Universitària y Universal Arts School.

Tiendas: FNAC, Yojimbo Cómics, Monografic Cómics, Garhis, Frikípolis y El Rey Mono.

Editoriales: ECC (DC Comics), Panini Comics, Norma Editorial, Astiberri, Dibukks, Dolmen, Ponent Mon, Fandogamia€

Proyecciones

Cortometrajes de animación Taiwan

Cortos de València Sci-fi

Ciclo Cortometrajes València Fantastic

Capítulos Syfy Games

Estreno de 'The Invocation of Enver Simaku', de Marco Lledó.

Documental 'The Simon's Jigsaw', de Luis Esquinas.

Kids area

Hipo y Desdentao o Barrilete, de la colección "Cómo entrenar a tu dragón", o los míticos personajes de "Cazafantasmas" serán algunos de los protagonistas del área Playmobil. En la zona de exposiciones, a la entrada del salón, habrá figuras gigantes de los famosos clicks de Playmobil a tamaño real con los que poderse hacer fotos. Por su parte, Hasbro propone varios juegos de retos y desafíos para que los niños y niñas demuestren sus habilidades.

Food trucks

En la zona de restauración contaremos con más de 15 food trucks y mesas para poder descansar y tomar algo. La oferta gastronómica incluye comida mexicana, hamburguesas, perritos, pizzas, wraps y sandwiches, sin olvidar las opciones vegetarianas, veganas para celiacos y sin lactosa. Y tampoco la oferta dulce con gofres, crepes y chuches. También tendremos palomitas para hacer de nuestra sala de proyecciones un auténtico cine.

Los fans de las Tortugas Ninja podrán adquirir las porciones de pizza gigantes en un food truck inspirado en la serie y el popular Toni Carceller, ex concursante y finalista valenciano de la sexta edición de Masterchef, también presentará una oferta gastronómica única.

Otras grandes marcas del sector de la alimentación, como la valenciana Dacsa o Donettes, estarán presentes con diferentes activaciones.

Autobús gratuito

El visitante de Heroes Comic Con València podrá viajar gratis a Feria Valencia con la EMT. Para ello habrá un refuerzo especial de la línea 62 en horario punta durante los días de celebración del salón.