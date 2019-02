Así suenan las grandes bandas sonoras en el Palau de la Música

El Palau de la Música acoge este sábado, 23 de febrero, a la Film Symphony Orchestra y lo hace con todas las entradas agotadas. Durante su FSO Tour, la formación musical ha pasado por nuestra ciudad hasta en cinco ocasiones y el próximo 11 de mayo lo hará por sexta vez cerrando así su paso por la capital de Turia. Se trata de la gira más ambiciosa que FSO ha realizado desde sus inicios, un espectáculo que arrancó el pasado mes de septiembre en Valencia con la primera parte del Programa I y que incluía bandas sonoras del compositor más "oscarizado" de todos los tiempos como Jurassic Park, Tiburón o Harry Potter.

Durante este 2019 la orquesta interpreta su Programa II para completar el mayor homenaje jamás dedicado a John Williams en España. BSO icónicas como E.T., Encuentros en la Tercera Fase, Indiana Jones y el Arca Perdida, JFK, El Patriota, Memorias de una Geisha o El violinista en el tejado, entre otras, son algunos de los temas que FSO interpretará este sábado 23 de febrero y el próximo 11 de mayo como colofón en la ciudad que le vio nacer.

Con este tour, FSO regresa a su origen, al compositor que hizo que medio mundo se enamorase de las bandas sonoras y que fue el objeto de la primera gira de FSO, un primer acercamiento y un homenaje sencillo a este grande de la música de cine que ahora retoman, 7 años después, con mucha más fuerza, y con un programa doble que abarca gran parte de sus composiciones más brillantes.



Homenaje a John Williams

FSO Tour 2018/19: Especial John Williams rinde el mayor tributo en España hasta la fecha al compositor John Williams, con música jamás interpretada en nuestro país. Un homenaje que además coincide con el aniversario de su primer encuentro con la estatuilla dorada. Es justamente en 2018 que se cumplieron 50 años de su primera nominación al Oscar por la banda sonora de "El valle de las muñecas" en 1968, una fecha crucial que marcó el inicio de la carrera de grandes éxitos del que hoy es el compositor más laureado de la historia de Hollywood La orquesta, liderada por el carismático director Constantino Martínez-Orts, ha querido rendirle este gran homenaje interpretando más de 30 bandas sonoras divididas en dos programas, entre las que se cuentan las 5 oscarizadas y 22 nominadas, y que incluyen temas de Star Wars, Superman, Tiburón, Memorias de una Geisha, JFK, El Patriota, Jurassic Park, Harry Potter o La Lista de Schindler. Junto a ellas, FSO interpreta otras piezas musicales como "Olympic Fanfare and Theme", creada específicamente para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y convertida en el himno de los Juegos Olímpicos de la cadena NBC y alguna sorpresa€



Un vestuario con firma valenciana

Cada año, FSO lleva su espectáculo un paso más allá. Este año, Jaime Guillem ha sido el encargado de confeccionar el revolucionario vestuario de la orquesta, que deja atrás el tradicional chaqué para sorprender al público con un nuevo y arriesgado look. Una vuelta de tuerca más en la presentación de la orquesta sinfónica que ha conseguido llenar los Auditorios de toda España de los trajes, diseñados y confeccionados por el ex concursante de 'Maestros de la costura', que contienen, en palabras del diseñador, "elementos que confieren el espíritu de la fuerza y el estilo "guerrero", inspirados en varias fuentes de diferentes tiempos y culturas, desde los guerreros del Xian a películas como los juegos del hambre o Matrix, incluso pasando por algunos dibujos animados como Dragon Ball". En definitiva, es un vestuario que consigue un "efecto niños, gente joven, y público no tradicional dinámico, impactante y rompedor", un nuevo look para la FSO, una orquesta que supera cada año las expectativas de sus fans.