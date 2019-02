"Más que un estilo formal, ´Provoke´ planteaba una filosofía"

«Are-buke-boke». O, traducido del japonés al castellano, «grano-barrido-desenfoque». Este era algo así como el leitmotiv de Provoke, la revista fundada en 1968 por Takuma Nakahira y Koji Taki, y en la que participaron los también fotógrafos Takahiko Okada, Daid? Moriyama y Yukata Takanashi. Sólo publicaron tres números de Provoke, el último de ellos en 1970, pero sacudieron la historia de la fotografía japonesa.

Pero ese «grano-barrido-desenfoque», más que un estilo formal y una estética (que también), fue «un planteamiento filosófico», tal como señaló ayer Vicent Todolí, comisario junto a Nuria Enguita de la exposición «La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke» que se expone desde ayer y hasta febrero de 2020 en Bombas Gens. «Había algo de descuido punk, huyen de la calidad. Devoran influencias de fotógrafos anteriores, las hacen suyas y las llevan a otro lugar. Las reinterpretan o, mejor, las malinterpretan».

La colección presentada ayer en Bombas Gens - «la más importante de fotografía japonesa de esta época, en manos privadas, fuera de Japón», según destacó Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art-, recoge 481 piezas de 15 fotógrafos que entre las décadas de los 50, 60 y 70 del pasado siglo reflejaron un país «en profunda transformación», tal como señaló Enguita.

Todolí empezó a adquirir las fotografías para Per Amor a l'Art en 2012, cuando la importancia de Provoke en el arte fotográfico del siglo XX aún no estaba tan reconocido. «Al principio teníamos piezas de sólo dos fotógrafos, Tomatsu y Moriyama, y a partir de ellos empezamos a tirar del hilo y a completar el conjunto al que hemos llegado -relató Todolí-. Contrariamente a lo que pueda parecer en un primer momento, el vínculo de los fotógrafos que exponemos no es nacional, sino personal. Todos ellos tenían una relación en vida, no nos hemos inventado ningún nexo de unión porque ya existía. Tan sólo hemos recopilado sus obras».

Por ello, Provoke («Material provocativo para pensar», decía en su subtítulo) es algo así como el centro sobre el que gira la exposición, pero es utilizada como excusa para repasar la trayectoria de varias generaciones de fotógrafos anteriores, contemporáneos y posteriores a ella que, tal como señaló Enguita, «intentan expresar sus modo de pensar y tratan siempre de superar a la generación anterior».

De todas formas, y según destacó Todolí, estas generaciones distintas tenían en común el descontento ante los cambios que experimentaba la sociedad japonesa de la posguerra, una rabia y una protesta que se refleja en las fotografías de las prostitutas con soldados norteamericanos, en los bares y callejones oscuros, en las manifestaciones contra los tratados de amistad entre los gobiernos de Tokio y Washington, en la «alineación» de esos pasajeros del metro de Takavashi o en esos «detritus de la sociedad de consumo» que son las botellas de Coca Cola vacías y semienterradas en el suelo que inmortaliza Kikuji Kawada.

La primera de estas generaciones cuyo trabajo se expone en Bombas Gens está representada por la Agencia Vivo, una cooperativa de fotógrafos (Ikko Narahara, Shomei Tomatsu, Eikoh Hosoe, Akira Sato y Kikuji Kawada) que a finales de la década de los 50 «rompen con el realismo de la posguerra para ofrecer una mirada más subjetiva y simbólica», explicó Enguita.

Entre los miembros de esta generación, los comisarios destacaron ayer el trabajo de Tomatsu como «catalizador» y como representante de las «nuevas formas de circulación de la imagen fotográfica». «No sólo el relato, sino la forma pasa a tener importancia, de tal modo que se aleja del fotoperiodismo y se acerca al arte», añadió Enguita.

El trabajo de la Vivo -una especie de agencia Magnum a la japonesa- allana el camino a la gran ruptura que llega con Provoke. «Esta revista representó el cambio en el modo en el que los fotógrafos afrontaban la publicación de sus trabajos», indicó Todolí. «Su objetivo era que las fotografías formaran parte de trabajos completos, de fotobooks».

Acorde a las convulsiones políticas de la década de los 60, al papel que juega Japón como base militar norteamericana durante la guerra de Vietnam y al nacimiento de la contracultura en Estados Unidos y Europa, esta generación de fotógrafos también entiende la imagen como un acto de resistencia y como un lenguaje alternativo. Hacer fotografías «prestando el cuerpo al mundo», en palabras de Koji Taki, de ahí ese «grano-barrido-desenfoque» que marca su producción. «Imágenes muy cargadas y borrosas para demostrar el movimiento del fotógrafo por el mundo», añaden los comisarios.

Enguita ejemplificaba ayer este cambio generacional de esta forma: «Hiroshi Amaya, que venía del realismo, fotografió a finales de los 50 los enfrentamientos por el Tratado de Amistad con EEUU desde fuera y a través de imagenes de conjunto. Takashi Hamaguchi fotografía los enfrentamientos que vuelven a producirse diez años después pero su enfoque es diferente. Él está dentro del enfrentamiento».

Por último, la generación que tiene como referente la corta pero intensa huella de Provoke coge de sus mayores la experimentación y también el sentido crítico de la fotografía para evidenciar las huellas de la presencia norteamericana en Japón tras la II Guerra Mundial sobre el cuerpo de las mujeres. «Fotógrafas como Ishiuchi Miyako (la primera mujer asiática en recibir el prestigioso premio Hasselblad) o Toyoko Tokiwa muestran el mundo de la prostitución en relación con la presencia de los soldados americanos en Japón».

El final de esta evolución está representado con los trabajos del artista Koji Enokura, con paralelismos con el «arte povera» que surge en Italia a mediados de los 60 y que defendía que en la fotografía «había que dejar las cosas como son, hay que dejarlas cosas en paz».