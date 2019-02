A punto de cumplir 50 años, Javier Bardem, el mejor actor español de su generación, disfruta de una posición privilegiada que le llevará este domingo a entregar un Óscar, mientras tiene en cartelera el drama Todos los saben y se prepara para viajar a las estrellas de la mano de Denis Villeneuve.

Con el aclamado cineasta canadiense prepara la nueva versión de Dune, un proyecto de ciencia ficción que contará con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Óscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin y Jason Momoa, entre otros.

«Es algo cojonudo. Como haber trabajado con Asghar (Farhadi). Tengo una suerte extraordinaria. Tengo un trabajo que da de comer a mi familia, que me apasiona y donde hay mucha gente que admiro y que me inspira a nivel creativo y personal», dijo el ganador del Óscar por No es país para viejos (2007).

«Denis es alguien que me encanta desde Prisioneros (2013). Me leí los dos primeros libros de Dune y vi la película original de David Lynch. Y me preguntaron si me interesaría. ¿Cómo no? ¡Dónde me tenga que llevar!», explicó.

La adaptación de Lynch sufrió numerosos problemas en el rodaje y múltiples discusiones sobre la versión que finalmente llegó a los cines.

Bardem presenta estos días en EE.UU. Todos lo saben, del iraní Asghar Farhadi, ganador del Óscar por Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016).