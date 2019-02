´Bohemian Rhapsody´ domina los Oscars y ´Green Book´ arrebata a ´Roma´ el premio a la mejor película

"Green Book", la primera incursión de Peter Farrelly en terreno dramático, triunfó en los Oscars 2019 con tres premios, incluido el de mejor película, el colofón a una ceremonia que convirtió a "Roma" en eterna y vio al mexicano Alfonso Cuarón alzarse con la cuarta estatuilla de su carrera.



La 91 edición de los premios de la Academia repartió los triunfos y dio un gran protagonismo a "Bohemian Rhapsody", la obra con mayor número de premios, cuatro para esta película biográfica sobre el cantante de Queen, Freddie Mercury: mejor actor, edición de sonido, mezcla de sonido y mejor montaje.



Con tres premios destacaron "Black Panther" (mejor banda sonora original, mejor vestuario y mejor diseño de producción); "Green Book" (mejor película, mejor actor de reparto -Mahershala Ali- y mejor guion original) y "Roma" (mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía, ambos para Cuarón).



"Roma" se convirtió en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla en la categoría de mejor película extranjera.



El encargado de entregar el premio fue Javier Bardem, quien hizo su discurso completamente en español.



"No hay fronteras ni muros que frenen el ingenio y el talento", dijo el actor español sobre el escenario del Teatro Dolby.



Además, Cuarón se llevó a título propio las estatuillas a la mejor dirección y a la mejor fotografía.





Rami Malek tras ganar su Oscar. REUTERS

Spike Lee, protagonista de uno de los mejores momentos de los Oscars

Spike Lee se abraza a Samuel L. Jackson. REUTERS

Es el quinto Oscar a mejor dirección que va para México en los últimos seis años: Cuarón ganó en 2014 por "Gravity"; Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant", y Del Toro triunfó en 2018 con "The Shape of Water".La gran sorpresa de la velada llegó con la victoria de la británicacomoimponiéndose a Glenn Close, la eterna nominada -siete candidaturas- y la gran destacada en todos los pronósticos por su labor en "The Wife".En cambio,cumplió con lo esperado y ganó elpor su papel de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody"."Gracias a Queen por dejarme ser la parte más diminuta de su fenomenal y extraordinario legado", señaló Malek. "", agregó.Este artista estadounidense, hijo de inmigrantes egipcios, instó en que se cuenten más historias que apuesten por la diversidad y que versen sobre personas que tienen problemas con quiénes son y con su identidad.Asimismo,se erigió con la victoria comopor "If Beale Street Could Talk", mientras que Ali sumó su segundo premio como mejor actor de reparto en tres años tras el obtenido por "Moonlight" (2016).Otro momento destacado fue el Oscar que obtuvo-el primero de su trayectoria- al mejor guion adaptado por "", un premio que recogió tras abrazarse efusivamente con Samuel L. Jackson, uno de sus actores fetiche."Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente al polémico presidente de EE.UU., Donald Trump.finalizó el cineasta en alusión a "Do The Right Thing", el título original de una de sus películas más famosas.que optaba al Oscar como mejor actriz por "A Star is Born", protagonizó el momento musical de la gala al piano junto a Bradley Cooperque se alzó con el premio a la mejor canción."No hay una sola persona en este planeta que podía haber cantado esta canción conmigo. Gracias por creer en nosotros", dijo Gaga dirigiéndose a Cooper, su compañero de reparto y director del film.El premio a la mejor película de animación fue para "", una de las sorpresas de la temporada por su buen comportamiento tanto en taquilla como en premios y la favorable recepción de la crítica.Y en el apartado documental el ganador, como se preveía, fue "", que cuenta la hazaña de Alex Honnold, un escalador que ascendió sin cuerdas los 914 metros casi verticales de El Capitan en Valle Yosemite.