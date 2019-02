Mahershala Ali y Regina King, Oscar al mejor actor y actriz de reparto

Mahershala Ali, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por "Moonlight" hace dos años, volvió a proclamarse hoy vencedor en la misma categoría por su trabajo en "Green Book".

Sus rivales en esta ocasión eran Adam Driver ("BlacKkKlansman"); Sam Elliott ("A Star Is Born"); Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") y Sam Rockwell ("Vice").

"Gracias a Doc Shirley (su personaje en el film), traté de capturar su esencia y eso me llevó a rebuscar en mi interior", dijo el actor al recoger el premio. "Gracias a Viggo (Mortensen), un actor extraordinario. Y gracias a Peter (Farrelly, director de la obra), por tu liderazgo y por darnos espacio", agregó.

Por último recordó a su abuela: "Me dijo que si no tenía éxito de primeras, que no te desistiera y siguiera intentándolo".

El tráiler de 'Green Book', la película por la que Ali ha ganado el Oscar

Regina King se lleva el Oscar a actriz de reparto



Regina King ("El blues de Beale Street") cumplió hoy con los pronósticos y se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto, una categoría en la que también estaba nominada la mexicana Marina de Tavira ("Roma").

King se impuso en este apartado a las también candidatas Emma Stone y Rachel Weisz (ambas por "La favorita") y Amy Adams ("El vicio del poder").

"Estar aquí, representando a uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo, (el escritor) James Baldwin, es un poco surrealista", dijo en referencia al autor del libro en el que se basa "El blues de Beale Street".

Llorando y muy emocionada, King también dio las gracias al cineasta James Baldwin y a su madre por enseñarle que Dios siempre está de su lado.