«Nunca pensé que 'Juego de tronos' llegaría tan lejos, en serio. La fantasía no es un género que triunfe mucho entre el gran público, y la serie ha logrado que lo fantástico mole». Esas fueron algunas de las declaraciones de Lena Headey, Cersei Lannister en la serie de HBO, durante la segunda jornada de la Heroes Comic Con de Feria Valencia. La actriz participó en un coloquio durante 30 minutos, en los que el público casi no respiró. Ni siquiera el presentador pudo sacar de su estado a las cientos de personas que esperaban con impaciencia a Headey. Era necesario estar atento para captar cualquier comentario o matiz sobre la octava y última temporada de la serie. Pero no hubo suerte. La actriz británica tan solo hizo dos comentarios sobre la nueva entrega que llegará en abril. «Los actores hemos quedado muy satisfechos en cómo se acaba la serie. El final ha sido tal y como deseábamos. Han logrado terminar la temporada muy bien», comentó la actriz.

A la pregunta de una de las asistentes del público sobre cómo iba Headey a visionar la nueva entrega en abril, la actriz contestó: «Será en casa con amigos. Probablemente habrá mucho vino y harán falta pañuelos», aseguró la actriz, ya que la nueva entrega prevé ser muy emotiva a raíz de la posible muerte de algunos personajes.

Headey si tuvo palabras para hacer balance sobre la serie, en la que ha estado inmersa durante ocho largos años. «Han sido ocho años intentando no caerme de las escaleras», bromeó la actriz, ya que su personaje acostumbra a llevar largos y pesados vestidos de época, al igual que tacones. «Los actores de la serie formamos una familia disfuncional. Nos queremos mucho», aseguró la actriz.

Headey fue preguntada también por una de las escenas más memorables de la serie, aquella en la que Cersei, miembro de la realeza, es paseada por todas las calles de Desembarco del Rey desnuda, a modo de castigo. «Esa escena se grabó durante tres días. En realidad, yo llevaba un bikini», señaló la actriz. La secuencia se grabó en Girona, donde se han rodado muchas de las escenas de Desembarco del Rey.

Headey también comentó otra de las historias más famosas de la serie, cuando su hijo mayor es asesinado ante ella. «Fue una escena dura. En nuestra profesión tenemos que someternos a situaciones así. Quiero mucho a Jack Gleeson (Joffrey Baratheon), es muy buena persona, al contrario que su personaje», rió la actriz.

«Admiro mucho a Cersei»

La actriz también tuvo palabras de admiración para su personaje, Cersei Lannister, una mujer implacable que lucha por hacerse con el Trono de Hierro. «La admiro mucho. Está un poco loca, pero solo un poco», aseguró. «Es una mujer muy interesante. No siempre toma las elecciones correctas, pero siempre actúa por amor. Jamás se disculpa por nada. Sería muy divertido salir con ella de copas», añadió.

Cersei es uno de los personajes de la serie que más evoluciona a lo largo de las siete temporadas. «Ella ha sufrido mucho, ha perdido muchas cosas. Pero nunca hay que subestimarla», advirtió.

Respecto a la visión que la producción ofrece de las mujeres, la actriz aseguró que «hacen falta más series como 'Juego de tronos', que cuenten historias sobre mujeres poderosas». «La serie lo ha hecho muy bien a la hora de representar a las mujeres. Ellas son una parte fundamental de la trama, y todas superan baches y dificultades», dijo.

Lena Headey era conocida por interpretar a Gorgo, la reina de Esparta, en la película 300 (2014). Sin embargo, pasará a la historia por su papel en «Juego de tronos». Actualmente, Headey forma parte del elenco de la película Fighting with My Family, que verá la luz este año.

Su llegada a la Heroes Comic Con fue algo atropellada, ya que fue el «Plan C» de la convención valenciana, tras la cancelación de Joe Keery («Stranger things») y Isaac Hempstead-Wright, Bran Stark en «Juego de tronos». De modo que la actriz llegó a València en avión durante la noche del viernes. «No he podido probar todavía la paella», bromeó la británica.

Coloquio con un doblador

Hoy le tocará subir al escenario principal del certamen al actor David Brau, doblador de actores como Joe Keery, Ian Harding (Amor y otras drogas), Taylor Lautner (Crepúsculo) o Tom Hiddleston (Thor). Brau participará en un coloquio con el público a partir de las 15 horas.

El festival clausura hoy a las 20 horas su segunda edición en València, en la que espera haber reunido a 23.000 personas.