Mark Knopfler agota entradas en València. Bob Dylan, no

Gustos personales (y muy respetables) a parte, entre los expertos hay pocas dudas del lugar que ocuparía cada uno en una clasificación de importancia artística para la historia de la música popular moderna. Pero la popularidad (y seguramente los precios y la frecuencia) son otra cosa, algo se puede comprobar en las cifras de venta de entradas para los conciertos de Mark Knopfler y de Bob Dylan que tendrán lugar en la Plaza de Toros València el 26 de abril y el 7 de mayo respectivamente.

Para disfrutar del exlíder de Dire Straits las entradas ya se han agotado, según han anunciado los organizadores con el correspondiente titular impreso sobre los carteles digitales que anuncian el evento. Para el concierto de Bob Dylan, que tendrá lugar en el mismo lugar que el de Knopfler apenas dos semanas después, todavía quedan bastantes asientos sin ocupar en el coso de la calle Xàtiva.

Knopfler, que en abril girará por varias ciudades de España para presentar "Down the road wherever", su noveno álbum de estudio en solitario, puso a la venta las entradas de sus actuaciones el 6 de noviembre con precios que oscilaban entre los 40 y 105 euros, más el 10 % de los gastos de gestión. Desde el principio el ritmo de ventas fue bueno y a día de hoy ya no quedan entradas para sus conciertos de València y A Coruña, y quedan muy pocas para Madrid, Barcelona, Córdoba y Pamplona.

En el caso valenciano, otro dato que puede explicar este éxito del músico escocés es que la del 26 de abril será su primera actuación en la ciudad desde que inició su carrera en solitario, y su segunda si se cuenta el concierto que dio su banda Dire Straits en el estadio Ciutat de València en 1983.

Más frescas en el recuerdo de muchos valencianos están, quizá, las tres actuaciones que ya ha ofrecido Bob Dylan en la ciudad y las seis que ha hecho en total en la Comunitat Valenciana. Fue en 2006 la última vez que el músico norteamericano actuó en València (en los Jardines de Viveros) y anteriormente lo había hecho en el Velódromo Luis Puig en 1999, donde también ofreció un concierto en 1995. También actuó en el Festival Internacional de Benicàssim de 2012.

Para su concierto del 7 de mayo en València -dentro de una gira que pasará también por Pamplona, Bilbao, Gijón, Santiago, Sevilla, Málaga y Murcia- quedan todavía disponibles unas pocas entradas en las nayas de la Plaza de Toros (las más baratas, a 66 euros) pero todavía restan decenas de asientos sin ocupar en las gradas (a 88 euros). De la pista (las más caras, entre 132 y 165 euros) se han vendido ya alrededor de la mitad de las plazas disponibles.