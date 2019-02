Galeristas de Arco visitan Bombas y el IVAM

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana está presente en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, que se abre hoy en Madrid hasta el domingo, con un stand dentro del proyecto editorial ArtsLibris, que participa por cuarta vez para difundir la edición contemporánea de libros de artista.

Entre otros, se mostrarán los catálogos de «Primers moments», «Escletxes», «Marla Jacarilla. Apuntes per a una fuga» o «Paula Valero. Elogio de la procratinación». También los libros de «Lejanías. Arte joven polaco en la colección K.Musial»; «Eduardo Hurtado. Oh! Monstruo»; «Okuda San Miguel. The multicolored equilibrium between animals and humans» y «Olga Diego. Jardín Autómata».

Por otra parte, galeristas, coleccionistas y profesionales de museos de Brasil, Estados Unidos e Italia realizaron ayer una visita a Bombas Gens Centre d'Art de València integrada en el programa de la feria de arte contemporáneo ARCO. Concluido el tour, el grupo se dirigió al IVAM para visitar las exposiciones que la galería ha organizado para celebrar sus treinta años de historia.

Estos profesionales del mundo del arte se desplazaron ayer desde Madrid para recorrer las instalaciones de Bombas Gens de la mano de su directora, Nuria Enguita, con quien conocieron las exposiciones «De norte a sur, ritmos», de Anna-Eva Bergman, y «La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke».