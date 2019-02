Un tercio de los valencianos, un 33 %, no tiene interés por la cultura. Es el dato más alarmante que ayer expuso la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, acompañada por el vicerrector de Cultura de la Universitat de València (UV), Antonio Ariño.



Ambos desgranaron ayer en La Nau algunos de los resultados que recoge el libro La participación cultural en la Comunitat Valenciana, correspondiente a los hábitos culturales de los valencianos durante 2017.



La obra -elaborada por el propio Ariño y Ramón Llopis y editada por la Generalitat- revela que los principales motivos por los que los valencianos no participan en prácticas culturales responden a factores económicos, por falta de tiempo y por el propio desinterés en la oferta. Pese a ese dato, un 56,5 % asegura que la cultura es «muy importante» para ellos.



Para Amoraga estos datos son un buen barómetro para «plantearnos cómo llegar» a esta población que no tiene ningún interés en la cultura. Estas cifras, dijo, «nos dan pistas para poner en marcha propuestas». Al respecto, recordó iniciativas como el plan de fomento de la lectura o el documento Fes Cultura del conseller Vicent Marzà.



Ariño señaló, por su parte, que ha sido «importante» definir los ejes del estudio. Entre ellos, destacó qué es la cultura ya que no «para todo el mundo significa lo mismo». Al respecto, incidió en que suele hacerse una distinción entre cultura y ocio, pero que en la mayoría de casos es un concepto «continuo». Apuntó también a perspectivas de género, lengua y participación. En esta línea, Ariño hizo hincapié en el caso de la ópera y su escasa participación. Para el vicerrector de Cultura que solo un 5,2 % haya acudido o escuchado lírica responde a «que está cargada de una distinción de estatus». Ariño incidió también en que la «revolución digital ha hecho que los bienes culturales pasen a estar en nuestro bolsillo», dijo en alusión a que ahora se suele escuchar música mediante los teléfonos inteligentes. «La revolución digital ha cambiado radicalmente las prácticas culturales», apuntó.



Tanto Amoraga como Ariño señalaron la cuestión de la lengua. Solo un 15 % lee en valenciano, mientras que la cifra de asistentes al teatro en valenciano es algo mayor, un 19,1 %. Ambos destacaron que eso se debe, fundamentalmente, a que desde la administración autonómica se ha incidido en una «oferta de teatro en valenciano».



Gratuidad de la cultura

Dos mil encuestas

Amoraga también indicó que de cara a poner en práctica medidas que favorezcan la incorporación de ese 33 % de valencianos que no tiene interés por la cultura, el informe desvela que un 80,8 % señala la gratuidad como una de las soluciones. Una bajada de precio en los productos culturales también sería una opción para un 78,6 % de los encuestados.Asimismo, apuntaron que la encuesta permite ver «desigualdades sociales, que requieren prácticas educativas desde la primera infancia» y «corregir el fracaso escolar», añadió el vicerrector de Cultura de la UV.Los responsables del informe destacaron en estas desigualdades que «la mayor ruptura se encuentra en los mayores de 55 años. En este sector hay mucha demanda cultural, sobre todo de mujeres», dijo Ariño.Amoraga, que dijo no querer caer en la «autocomplacencia», se mostró «satisfecha» con algunas de las iniciativas puestas en marcha desde Cultura para añadir que estos son «datos de punto de partida». Igualmente, añadió que el perfil del consumidor de cultura es «mejorable», en cuanto a subsanar esa cifra que sitúa a un tercio de los valencianos fuera de las prácticas culturales. «Hay que trabajar en un sistema de bonificaciones para que el mayor número de personas pueda acceder a la cultura», dijo la directora general de Cultura.La encuesta supone la primera investigación de estas características que se hace exclusivamente a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. En total se han hecho 2.000 encuestas a una población mayor de 18 años.La encuesta se presentó dentro de las jornadas «Un país de culturas», que inauguró ayer el escritor Fernando Delgado. Estas jornadas, organizadas por la Generalitat y la UV, analizan las experiencias y proyectos culturales que favorecen la inclusión social y cómo las buenas prácticas en las que se estimula la creatividad y la innovación alientan el diálogo, la cooperación y la construcción del bien común. Las próximas sesiones están previstas para el 12 de abril y 12 de junio.