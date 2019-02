Desamparados Lluch gana el Premio de Investigación Fundación SGAE a la Mejor Tesis Doctoral

La valenciana Desamparados Lluch Tormos, vicedecana de Enseñanzas, Profesorado y Relaciones Institucionales de la Universidad CEU San Pablo, ha sido galardonada con el Premio de Investigación a la Mejor Tesis Doctoral que otorga la Fundación SGAE, por su trabajo Segmentación y exhibición cinematográfica. Un análisis del mercado español basado en clases latentes, con el que obtuvo el doctorado en Marketing por la Universitat de València. El estudio gira en torno al consumo cultural y la segmentación del sector cinematográfico en España, y ha permitido a la autora identificar y caracterizar los diferentes grupos de espectadores existentes, así como analizar los aspectos que diferencian a unos de otros.

En su galardonada tesis doctoral, Lluch Tormos plantea un triple objetivo: en primer lugar, determinar los aspectos clave que influyen en un individuo a la hora de decidir su participación en una actividad cultural; en este caso, el cine. En segundo lugar, identificar aquellos factores que determinan la frecuencia de asistencia a las salas de exhibición. Finalmente, atendiendo a los mencionados criterios de participación y frecuencia, el estudio clasifica a los individuos en función de unos patrones de consumo comunes.

"El resultado de esta investigación ha permitido identificar las variables que permiten distinguir a una persona que no asiste nunca a una sala de exhibición cinematográfica porque carece de interés, de aquellas que no lo hacen porque están sometidas a diversas restricciones, aunque sí lo harían si pudieran superarlas. Son los denominados asistentes potenciales", explica Lluch. "El estudio ha permitido identificar y caracterizar a los tres principales perfiles de consumidores de cine: el no asistente, el asistente potencial y el asistente", concluye.

Por otro lado, Pedro Gallo Buenaga (de la Universidad Carlos III de Madrid) ha recibido el Premio de Investigación al Mejor Trabajo de Investigación (tesinas, etc.), por Revisión de los debates teóricos surgidos en torno a la recepción crítica de Operación Triunfo 2017; mientras que Acorán Dávila Medina (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Leyre María Vicente Marinas (Universidad Complutense de Madrid) han obtenido sendas Ayudas a la Realización de Tesis Doctorales, por sus proyectos Masculinidades y estereotipos de género en los videojuegos, y Mujeres en la industria musical: participación, visibilidad e impacto generacional en la nueva esfera pública, respectivamente.