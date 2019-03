David Bisbal abrirá Els Concerts de Vivers

David Bisbal abrirá el 30 de junio el ciclo de Els Concerts de Vivers, que contará también con la presencia de Ana Belén, Echo & The Bunnymen, Luz Casal, Leiva, Dulce Pontes, Andrés Calamaro, Miss Bolivia o Crystal Fighters, entre otros. El programa ha sido presentado esta mañana por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quien ha destacado la alta presencia de artistas femeninas (el 50 % del total), la variedad de propuestas estilísticas y los precios de las entradas "más baratos de lo habitual". Las entradas ya están a la venta.

Tras el concierto de David Bisbal, presentado por la 97.7 Levante Radio, llegará el miércoles 3 de julio la canadiense Loreena McKennit, quien el pasado año presentó el disco "Lost souls". El 4 de julio será el turno de Ana Belén y el viernes 5 de julio Kiko Veneno, Bebe y Xavi Sarrià actuarán bajo el paraguas de "Poetas del Rock".

El sábado 6 de julio Vivers trae una propuesta con protagonismo femenino con Miss Bolivia, Amparanoia, Tremenda Jauría, Ses, Tesa y Poder Bimenstrual DJ.

El miércoles 10 de julio llega a València otra banda legendaria de la década de los 80, Echo & The Bunnymen, para presentar "The Stars, The Ocean & The Moon", un disco en el que incluyen 13 versiones de sus canciones más conocidas y dos temas nuevos ("The Sonnambulist" y "How Far?"). Tendrán a las valencianas Júlia de teloneros. Al día siguiente, el habitual prólogo del festival de Reggae Rototom con Green Valley, The Dance Crashers y Jamaleònics.

El 12 de julio el madrileño Leiva llegará a València con nuevo disco bajo el brazo, y el 13 de julio actuarán Luz Casal y Morgan. El martes 16 de julio vuelve Andrés Calamaro, en su larga gira de presentación de "Cargar la suerte". Otro regreso sonado es el de Ketama, que estarán actuando el miércoles 17, mientras que el 18 tendremos a la portuguesa Dulce Pontes.

La recta final de la feria se encarará el 19 de julio con el triplete formado por el ex OT Alfred García y los valencianos Els Jóvens y Tardor. El 20 llega desde el dúo de reggae y dub Navarra Iseo & Dodosound con The Mousehunters de acompañamientos, que actuarán con los valencianos Auxili y Roba Estesa. El 24 de julio Crystal Fighters actuarán de nuevo en València para presentar su nuevo disco "Gaia and Friends" y el ciclo de Els Concerts de Vivers lo cerrarán el 25 de julio La Casa Azul y Xoel López.