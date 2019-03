David Bisbal abre la Fira de Juliol

Un festival «para llegar a todos los gustos». Esa es la premisa que, según el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha regido la confección de la lista de los Conciertos de Viveros de 2019. Y, efectivamente, se podría decir que en las noches musicales del mes de julio en València habrá mucho género (no todos, obviamente) y de cada uno un poquito para llegar al mayor número de gente posible. Desde David Bisbal -que abrirá la programación el 30 de junio en una actuación presentada por la 97.7 Radio Levante-, hasta La Casa Azul y Xoel López, que ofrecerán el último concierto de la Fira el jueves 25, más de 30 bandas y solistas ofrecerán 16 conciertos, aunque según señaló el regidor, aún quedan por cerrar otras dos actuaciones que, tal como han señalado fuentes consultadas, afianzarán la vertiente más comercial del evento.

Entre otros logros, Fuset destacó que la mitad del cartel cuenta con nombres femeninos -especialmente notable en este sentido el concierto del 6 de julio, con Miss Bolivia, Amparanoia, Tremenda Jauría, Tesa y las DJ valencianas Poder Bi-Menstrual-, y que se mantienen los precios «más asequibles» que lo que viene a ser habitual en este tipo de conciertos. Esto se debe, según explicó el regidor, a la «colaboración entre el Ayuntamiento y las productoras» que traen a los artistas. Según destacó, casi el 70 por ciento de los espectáculos tendrán un coste de 30 euros o menos, a lo que se añadirán las ofertas de lanzamiento que podrían dejar algunas entradas «a 10 euros».



Poetas, reggae y solidaridad

Así, por ejemplo, las entradas para el concierto de David Bisbal estarán entre las más caras: 38 euros, sólo por detrás de las actuaciones que le preceden. La canadiense Loreena McKennint, que ya anunció a finales de 2018 su presencia este verano en València, llevará sus ritmos celtas y new age a Viveros el 3 de julio (45 euros). Ana Belén vuelve al Cap i Casal el 4 de julio para presentar su disco de 2018 Vida (40 euros).

El 5 de julio, a 25 euros la entrada, se celebrará la noche de los «Poetas del rock» con Kiko Veneno, Bebe y el exlíder de Obrint Pas, Xavi Sarrià. (25 euros) Y el 10 de julio llegará uno de los pocos nombres indies del ciclo: Echo & The Bunnymen (30 euros). La banda de Ian McCulloch ha recreado en su último disco, The Stars, The Oceans & The Moon muchas de las canciones que ya tocaron la primera vez que vinieron a València, en mayo de 1984. Sus teloneros serán las alcoyanas Júlia.

El 11 de julio se celebrará la habitual Festa Reggae Rototom con los barceloneses Green Valley, y los valencianos The Dance Crashers y Jamaleònics (15 euros). Y el 12 será el turno del madrileño Leiva (28 euros) para presentar en València el álbum que está a punto de publicar. Luz Casal y Morgan (el penúltimo de esos «hitos» que logran convencer a crítica y público) actuarán (30 euros) en la noche solidaria «Corazonadas» en favor de la asociación Àmbit.



Triunfitos y festivaleros

El 16 de julio, justo cinco años después de su último concierto en València, llegará Andrés Calamaro (25 euros) para presentar su disco Cargar la suerte. Y al día siguiente Ketama (25 euros) ofrecerá su primer concierto en la ciudad tras su reencuentro después de 14 años de parón artístico. El 18 de julio subirá al escenario de Viveros una de las voces más populares de la canción portuguesa, Dulce Pontes (25 euros). Y el 19 de julio el «triunfito» Alfred García compartirá escenario (25 euros) con dos de las bandas valencianas (y en valenciano) más sobresalientes de los últimos años, Els Jóvens y Tardor. Otra de las bandas valencianas del momento, Auxili, actuará el 20 (19 euros) junto a Iseo & Dodosound y Roba Estesa.

Y para los días finales, tres nombres habituales en los festivales veraniegos. El 24 de julio (30 euros) será el turno de los navarro-británicos Crystal Fighters y el 25 de julio (25 euros) de Xoel López y de la Casa Azul, la banda liderada por Guille Milkyway con el valenciano Paco Tamarit a la guitarra.