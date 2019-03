Cinco canciones que hablan de empoderamiento femenino

Sus letras rezuman hartazgo y denuncia e invitan a las mujeres a luchar y a ponerse de pie. Ya decía Emily Dickinson que levantarse es necesario para conocer nuestra verdadera estatura. A continuación, cuatro canciones en castellano y una en quechua que hablan del empoderamiento de la mujer.

'Antipatriarca', de Ana Tijoux

"No voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti".

Ana Tijoux es francesa, pero es conocida por el rap político que hacía cuando pertenecía al grupo chileno Makiza. En 'Antipatriarca' insta a las mujeres a ponerse de pie y romper con las cadenas patriarcales, y además advierte: "Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar".

'Mujer lunar', de Rebeca Lane

"Ni dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido [€]. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía".

Rebeca Lane, socióloga y cantante anarquista, es una referente del hip-hop guatemalteco. Su rap, chorros de denuncia que apuntan a la injusticia social y al machismo. En 'Mujer lunar' rechaza las expectativas que se posan sobre las mujeres: que sean castas, que pasen horas en la cocina, que callen, que su única aspiración sea tener descendencia. "Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo", exige en la canción.

'Paren de matarnos', de Miss Bolivia

"Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava: lava y lava, y a parir".

Miss Bolivia, psicóloga, productora, cantante y DJ argentina tiene el sonido de la calle. Sus canciones son denuncia pura. Sin censuras. Feminista, a favor del aborto, María Paz Ferreyra hace letras que hablan del empoderamiento de la mujer. "Ovarios, garra, corazón. Mujer alerta, luchadora, organizada. Puño en alto y ni una menos: vivas nos queremos".

'Lisístrata', Gata Cattana

"Escóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi psique de cianuro [€]. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos al demonio, y tampoco somos santas".

Ana Isabel García Llorente (Gata Cattana) falleció en marzo de 2017 a los 26 años, pero dejó cuatro discos de poesía cruda, íntima, feminista y plagada de referencias históricas y literarias. 'Lisístrata' pertenece al álbum 'Anclas' (2015). "Que tenga que venir la Ana a rebatir a Freud€", dice la letra.

'Tijeras', de Renata Flores

"Nadie escucha lo que digo. entonces digo: gritaré [€]. No tengas miedo de hablar. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mujeres€ Estemos unidas".

Letras feministas escritas en quechua con base de trap. Es la música que hace Renata Flores, que apenas es mayor de edad, pero protesta por los feminicidios y la violencia machista de su Perú natal a la vez que homenajea a sus raíces.