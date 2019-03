Jordi San José y Miguel Polope pasean una oreja en la primera jornada fallera

Las Fallas alzaron el vuelo con el triunfo de dos valencianos, Jordi San José y Miguel Polope, en una novillada de Daniel Ramos que estuvo bien presentada pero de la que se esperaba mucho más en cuanto a su comportamiento. Después de hacerse la señal de la cruz, el presidente Jesús Merenciano sacó el pañuelo blanco y dio comienzo al primer paseíllo de la temporada valenciana con seis aspirantes a torero. El coso de la calle Xàtiva, con medio aforo de entrada, guardó un minuto de silencio por el aficionado Salvador Boix, el fotógrafo Moratalla Barba y el ganadero Nadal Más.

Jesús Moreno, de la Escuela Taurina Albacete, quiso templar al novillo, suelto de salida, con gusto en las telas del capote. El valenciano Jordi Pérez, Jordi San José en los carteles, dejó un buen quite por gaoneras al primero de la tarde. El novillo fue manso tanto en el tercio de banderillas como en la muleta y el joven de Albacete estuvo firme en una labor que se desarrolló en los terrenos de tablas. Por el pitón izquierdo, Moreno logró naturales con oficio a un animal descastado. Dejó una estocada baja que hizo guardia, escuchó un aviso y utilizó el descabello.

En segundo lugar, salió un animal colorado, ojo de perdiz y serio. Miguel Polope realizó un buen quite por chicuelinas y Jordi San José respondió por el mismo palo igual de templado, suave y con la mano baja. En el tercio de muleta, San José anduvo despierto. Entendió bien a un ejemplar que se movió y tuvo un buen pitón izquierdo. Al natural, el valenciano cogió el aire al ejemplar y toreó largo y profundo. Un final de rodillas explosivo acabó de poner al público en su bolsillo y paseó una oreja con fuerte petición de la segunda.

Miguel Polope recibió al tercero de la tarde de rodillas en chiqueros con dos largas cambiadas y Jorge Martínez realizó un ajustado quite por chicuelinas.

El valenciano inició su faena con firmeza por estatuarios y compuso la figura con elegancia a la hora de torear. Un ramillete de derechazos con pausa y armonía llegaron al tendido en un quehacer donde el ejemplar de Daniel Ramos tampoco ayudó. Miguel Polope tiene la intención de torear con las muñecas y los vuelos de la muleta y ahí radica su personalidad.

Tras unas manoletinas, el valenciano dejó una buena estocada, tanto en ejecución como en efecto: despacio y recto fueron las virtudes que le llevaron a obtener una oreja.

Jorge Martínez, de la Escuela Taurina de Almería, se mostró seguro y decidido en una faena que brindó a Rafaelillo. Martínez supo sujetar la embestida del novillo y tirar de él aunque, también, acabó toreándolo en las tablas. Se quedó quieto, se lo pasó cerca y fue volteado sin consecuencias. Dio una vuelta al ruedo tras aviso.

En quinto lugar, Rafael León, de la Escuela Taurina de Málaga, templó la violenta embestida de un novillo que tuvo mejor condición por el pitón derecho. Dejó media estocada tras pinchazo.

Emiliano Robledo, de la Escuela Taurina de Aguascalientes, demostró entrega en una faena donde escuchó dos avisos. El novillo acabó suelto y rajado como la mayoría de sus hermanos.