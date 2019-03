Los niños y las mujeres leen más

El porcentaje de población valenciana que lee libros al menos una vez al trimestre ha aumentado nueve puntos desde 2010 hasta llegar al 68,3%, según el «Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en la Comunitat Valenciana en 2018», que también indica que las áreas de València y Alcoi-Gandia tienen una mayor proporción de lectores de libros, del 76 % y 72 % respectivamente.



El estudio, elaborado por Conecta Research & Consulting a petición de la Fundació pel Llibre y la Lectura (FULL), se ha realizado a través de 1.200 entrevistas telefónicas a población de más de diez años. Refleja que la ratio de lectores en la Comunitat Valenciana se sitúa en un nivel similar al del conjunto de España, aunque es ligeramente superior en la lectura de libros y algo inferior en la de prensa. Dentro del grupo de lectores con, al menos una periodicidad trimestral, resulta significativo el aumento del porcentaje de lectores frecuentes -aquellos que leen al menos una vez a la semana-, ya que ha aumentado diez puntos hasta situarse en el 91,3 %.

El estudio muestra que los más jóvenes son quienes más leen, ya que el 89,1 % dedica a esta actividad al menos tres horas a la semana. Sin embargo, mientras que cerca del 80% de los niños de 10 a 14 años lee libros de forma frecuente, entre los 14 y los 18 años este porcentaje desciende a la mitad.



Además, el estudio confirma que las mujeres son más aficionadas a la lectura por ocio que los hombres (el 66,4 % ha leído al menos un libro por trimestre frente al 60,1 %) mientras que los hombres prefieren los libros relacionados con el trabajo o los estudios (27,8 % frente al 22 %). El 50,8 % de los encuestados asegura leer con frecuencia semanal, el 12,5 % lee de forma trimestral y el 36,7 % reconoce no leer nunca o casi nunca. Los lectores habituales aseguran leer una media de 13,9 libros al año. El 51,3 % de los valencianos que no leen aseguran que es por falta de tiempo, el 32,2 % porque prefiere emplear el tiempo libre en otros «entretenimientos» y el 24,5 % directamente porque no le gusta.



En cuanto al idioma habitual de lectura, donde el 94,8 % de los encuestados indica que es el castellano y solo el 3 % el valenciano, estos últimos con mayor presencia en las áreas de Castelló y Alcoi-Gandia. Si se amplía al idioma habitual más el ocasional, el valenciano aumenta hasta el 44 %. Pese a todo, frente a la pregunta de en qué idioma estaba escrito el último libro leído, un 5 % responde que en valenciano.