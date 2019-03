Buena evolución de los dos novilleros heridos en la Feria de Fallas

El mexicano Diego San Román y el valenciano Borja Collado evolucionan satisfactoriamente de las respectivas cornadas sufridas ayer, martes, en la segunda novillada de la feria taurina de Fallas de València.

Borja Collado, al entrar a matar al quinto de la tarde, recibió una "cornada envainada de 10 centímetros de profundidad y 6 de trayectoria ascendente, en la región anteromedial del tercio medio del muslo izquierdo", de pronóstico reservado, según fuentes del Hospital Casa de Salud.

Intervenido en la enfermería de la plaza hasta las nueve de la noche bajo anestesia local, Collado evoluciona sin complicaciones, aunque, según los médicos, aún deberá permanecer hospitalizado al menos un par de días para comprobar el desarrollo de la rotura muscular sufrida.

Collado, de 17 años, sufrió una cornada envainada "echando a matar a mi segundo novillo" cuenta el propio Collado. "Fue una faena de voluntad y ganas y aunque me gustaba menos que el primer novillo, sabía que tenía que darlo todo con el segundo y cuando ya tenía la espada en la mano, sabía que me tenía que echar encima de él porque si te entregas a la faena, qué menos que coronarlo con una bonita estocada" reconoce el joven torero. "Pero tuve la mala pata de que el novillo me prendió y me zarandeó y fue un momento fuerte porque no me soltaba, pero ha sido menos de lo que podía haber sido". Según confirma el propio doctor Zaragoza, quien le ha operado, "es una cornada interna en el muslo izquierdo con dos trayectorias de 6 y 10 cm con sección del abductor izquierdo que tendrá que reposar en torno a un mes con ruptura de la aponeurosis de la cara anterior del muslo izquierdo y sección de la vena safena anterior. Además –continúa el . Zaragoza- tiene un varetazo tóraco abdominal, sin lesión interna"; pero el torero se siente satisfecho puesto que le acaban de confirmar que podrá "torear la novillada de mayo."

En el primer novillo de su lote, San Román sufrió una cornada superficial de dos trayectorias, de 9 y 7 centímetros respectivamente, en el "borde medial tercio medio proximal de la pierna derecha" y que atravesó la "fascia gemelar sin afectación vascular", según el mismo centro.

El diestro mexicano ha pasado la noche sin fiebre y sin demasiadas molestias, por lo que, según su apoderado, Alberto Elvira, esta misma tarde podría ser dado de alta por los doctores que le atienden en el Hospital Casa de la Salud y trasladarse a su residencia en la sierra madrileña para continuar su recuperación.