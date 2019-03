Compañías de ocho países participan en el Certamen Coreográfico 10 Sentidos

El Festival 10 Sentidos acogerá dentro de su VIII edición una nueva convocatoria del Certamen Coreográfico. Este encuentro se organizará por primera vez en torno a una jornada, el 18 de mayo en La Nau.

La sala Matilde Salvador será la encargada de servir de escenario a estas 10 compañías finalistas, seleccionadas de un total de más de 300 propuestas recibidas entre artistas y colectivos de todos los rincones del mundo. El comité de selección ha decidido incrementar el número de finalistas de ocho a diez debido al nivel de las piezas presentadas. Para escoger a las finalistas, el Festival, además de valorar la calidad, novedad y particularidad de los trabajos coreográficos inscritos a la convocatoria, ha tenido en cuenta las obras creadas ex profeso para esta cita y/o que guardaran relación con el lema que este año se sostiene en su próxima edición, 'Bestias'.

El Certamen Coreográfico 10 Sentidos cuenta de nuevo con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Visitantes, y su terna final la componen:

1. Purnendra Meshram: 2 MEN (India)

2. Spoken Movement: FAMILY HONOUR (Reino Unido)

3. Abarukas / Yoshito Sakuraba: COMING HOME (EE. UU.)

4. Roni Chadash: ANI-MA (Israel)

5. Roni Rotem: MEN TO BE (Israel)

6. Marina Miguelez: WORK ON JULIUS CAESAR (España)

7. Jerahuni Movement Factory: CHIRORODZIVA / THE SLEEPING POOL (Zimbabue)

8. Attila Andrasi: ONCE UPON A TIME (Hungría)

9. Thibaut Eiferman: H H H (Francia)

10. Mucha Muchacha: Volumen 1 (España)

El jurado que seleccionará la pieza ganadora estará formado por Valentina Marini, directora de Spellbound Contemporary Ballet (Italia), Marie Brolin, directora artística de Black Box Dance Company (Dinamarca), Claudio Kogon, vicedirector de Suzanne Dellal Centre (Israel), Mónica Pérez Blanquer, directora adjunta del Teatro Principal de Palma, Cristina Alonso, codirectora del Teatre L'Artesà y del Festival Sâlmon, y Roberto Fratini, dramaturgo y profesor de Teoría de la Danza en el CSD de Barcelona (Institut del Teatre). De su valoración saldrá la pieza ganadora cuyo premio cuenta con una dotación económica de 2.000 euros y un trofeo diseñado por la firma valenciana Lladró; mientras que el Premio del Público es meramente simbólico y será otorgado por los espectadores que asistirán al certamen en vivo.

Además, como viene siendo habitual desde ediciones anteriores, otro de los alicientes para las compañías que se presentan es que al encuentro acudirán como miembros de la audiencia profesional representantes de las artes escénicas de territorio nacional e internacional con el objetivo de seleccionar o impulsar piezas para programar en sus festivales y espacios.

El Festival 10 Sentidos se reivindica como referente de las artes vivas en València y apuesta en cada edición, desde un espíritu crítico y de reflexión sobre la sociedad actual, por visibilizar cuestiones que preocupan a nuestra comunidad y por resaltar el poder del arte como catalizador de la acción social. En su VIII edición pretende reflexionar acerca del concepto de violencia, que nos abruma y nos fascina a partes iguales, que nos rodea y nos persigue, y generar un diálogo para desmantelar el sistema violento e injusto en el que vivimos.