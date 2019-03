Francis Montesinos: "El lujo es hacer lo que te gusta. Y València es también un lujo"

Levante-EMV da la salida, con su premio de Cultura, al 'año Montesinos'. El diseñador valenciano más internacional ingresó en la Escuela de Artes y Oficios en 1969. Y, tras haber remontado un duro bache personal, va a celebrarlo por todo lo alto: exposición, documental, libro...

Cuando mira hacia atrás ¿qué sentimiento impera: vértigo, satisfacción, nostalgia...?

Nostalgia para nada. ¿Satisfacción? Sí, pero cuando acaba un desfile la mayor satisfacción es que se ha acabado. No es que se haga largo, se hace pesado, porque cada vez tienes que dar más el callo, te la juegas más, es todo más difícil. La satisfacción es haber hecho lo que he querido, lo que me ha gustado, haber disfrutado esos 50 años haciendo lo que quería.

Eso vale para su carrera profesional y su vida personal porque entiendo que son una sola.

Totalmente. Cuando era pequeño me decía no tengo qu e mezclar, uno es Francis y otro soy yo. Pero un día dije 'es mentira, tan Francis es él como yo'. Mi madre es la culpable de todo.

Nos marca la infancia. Los primeros recuerdos, olores, colores, sonidos. ¿Los suyos?

Sí, a mí lo que me marcó mucho fue Batallón, la tienda de mi madre. Después de 20 años, me di cuenta un día de que estaba metiéndome en el ajo sin darme cuenta. Yo tenía 12, 13, 14, 15 años y estaba jugando con unas bolitas, con el hilo de oro, y cortando el fieltro, con las pasamanerías, con todas esas palabras que uno no las aprende hasta los veintitantos.

¿Cose?

Nada, ni un botón. Me dieron una hostia en el colegio porque iba sin un botón y dije 'jamás lo coseré, jamás coseré'.

Pues le imagino muy hábil con las manos, con los trabajos artesanos, las manualidades.

Con la tijera. Ahora que tomo un montón de pastillas, cualquier persona saca la pastilla y la deja caer y botar; yo no, yo cojo la tijerita, corto, la dejo perfecta. Lo primero que hago por la mañana al levantarme es coger la tijerita. Más tijerita de bigote, más tijerita de patilla, más tijerita de no sé qué. Adoro la tijera. Yo creo que eso es de Batallón también. El fieltro, las lachas, la pasamanería... Yo soy capaz antes de dibujar un traje coger una hojita y cortártelo con la tijera. Eso lo hacía la señora Concha [modista del barrio del Carmen, su primera jefa de taller]. A la señora Concha yo le explicaba el traje (se lo explicaba bastante mal), ella cogía la tisoreta, pim pim pim y me decía això és lo que vols?

¿En el colegio era un niño 'raro', diferente?

Sí, el normal no era. Ya iba con mis camisas, el delantal atado de otra forma y luego ya no te digo en la Escuela de Artes y Oficios. Hay una frase lapidaria qe no se me olvidará en la vida. Cuando pasaban lista: 'Francisco Gil Montesinos. Presente. ¿Pero usted viene a clase?' Toda la clase riéndose. Y yo 'pues claro'. 'Ah, es que como viene con esas pintas. Un día con el pelo a bucles, otro día liso, otro día no sé qué' (¡tierra trágame1).

¿En el camino cuántas veces se ha perdido?

Yo creo que nunca. Ojalá me hubiera perdido. Dentro de mi desarreglo, si entras en mi habitación hay un desarreglo que a la vez es un arreglo. Cada cosa está en su sitio. Necesito que esté en su sitio. Soy de los que está en un hotel, tengo enfrente los dos cuadros de la cama y me levanto para ponerlos rectos.

La moda es creatividad pero la creatividad va más allá de la moda y la moda, más allá del vestido. ¿Cómo explicarlo?

Totalmente. Es muy difícil de explicar. Es un no parar. Yo llegué a prohibir hablar en casa de moda. Estábamos todos un poco locos con la moda y el modelito.

Estaba todo por hacer, ustedes lo hicieron: el prêt-à-porter, Cibeles, el 'made in Spain'...

Todo. Gracias a la señora Concha aprendo a hacer 'medida 'y un traje de alta costura, me voy a Barcelona y todo lo que he aprendido no me sirve de nada porque monto el primer taller de prêt-à-porter. De allí me voy a Lois a hacer tejanos. O sea, esto no va a acabar nunca. Cuando acabas de aprender una cosa, se ha acabado, empiezas otra. Era así. Creo que la moda tiene eso de malo y de muy bueno, que todo lo que aprendes hoy mañana ha cambiado, mañana es ya otra cosa, ya no vale, ya es nuevo.

No sólo la moda, con la moda ha visto cambiar el mundo.

La moda cambia el mundo. Es muy malo pero es muy bueno. Te hace ver de aquí allá enfrente, ir y volver. Esas son las cosas que me han marcado. Si hay algo que te cambia son los cambios sociales. Haber tenido la suerte de haber pasado por el movimiento hippie, por la movida, por todas estas historias, hay que dar gracias, porque te abren los ojos, la cabeza y te dan la palmada. Esos cambios sociales cambian el mundo. Hay 40 años que son iguales y sin embargo en esos años hippies todo nuevo, diferente. No era la forma de vestir, era la de andar, de comer, de hacer, de bailar, todo. La música, todo cambiaba. Hacer tenido esos dos frentes en mi vida eso ha sido magia.

¿Y cómo vive ahora la globalización, el pronto moda, los 'influencers'...?

Una revolución más. Yo ya hacía muchas de estas cosas hace 20 años. No significa que no me interese lo que pasa ahora, me intresa. Pero tú haces las cosas muy innatamente y no te das cuenta, te das cuenta luego: eso ya lo he hecho yo. Por ejemplo, recoger plásticos, yo en mi casa todos los domingos en el camino cojo una bolsa y voy cogiendo todo lo que encuentro, de siempre. Además, lo hago con pasión.

¿La pasión no decae con el tiempo?

Sí, sí. Tengo, tengo ilusiones, muchísimas. Parece mentira. No me lo puedo creer. No te cansas. La creatividad es un motor.

Se ha llevado muchos 'palos'.

Sí, muchos, muchos... pero yo no me arrepiendo. Creo que los palos te hacen aprender en esta vida. Y soy una persona que cuando le cortas las dos piernas dice 'pues ahora que me corten los brazos a ver si tienen narices'. Me da mucha fuerza el caerme y el volverme a levantar. Como que me llamo Francis. Esto lo pongo yo recto. Yo creo que eso es de mi madre. Soy lo que mi madre quiso. Como mi maestro, tenían la virtud de llevarte por lo recto sin decírtelo, sin imponértelo, sino que tú mismo lo descubrieras.

Los japoneses no solo no esconden la imperfección, sino que la consideran un arte (kinsugi). ¿En Occidente sobrevaloramos la perfección?

Totalmente. Te cuento un secreto: yo adoro una camisa con un rotito. Ya no fumo, pero en la época que fumaba algún que otro quemadito tenía y yo adoraba esa camisa con su agujero, o una pieza en la cadena de producción que tenía defectos me la quedaba porque me parecía que era algo especial. Me encanta eso de la imperfección. Ahora todo es igual. Se te puede ir un poco la mano y... ¡qué bonito!¿no?

¿Qué es un lujo?

Hacer lo que quieres hacer, continuar haciendo lo que te gusta. Luego hay otra cosa que para mí también es un lujo: València. El tiempo que hace, estar comiendo en Llíria al sol, cogiendo lirios, un gustazo de muerte. La naturaleza sí que es el lujo, la suerte de poder tenerla y disfrutar de ella es magia. Eso sí que te hace ser consciente de que hay que cuidarla.