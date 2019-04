La obsesión mística de Sanleón

José Sanleón (Catarroja, 1953) siente auténtica «obsesión, pasión y locura» por las catedrales y esos sentimientos los refleja en su particular construcción de los templos. Hasta medio centenar de esas visiones las reúne en el edificio La Base de La Marina de València, donde hasta el próximo 19 de mayo se exhibe la exposición «Seu, Sanleón». La muestra está compuesta por obras realizadas con aluminio, metacrilato y chapa que alegorizan las catedrales e invitan a una contemplación pausada.

El artista valenciano presentó ayer la muestra junto al comisario, Fernando de Castro, y el director del Consorcio 2007, Vicent Llorens. Sanleón explicó que este interés por las catedrales -a las que ya dedicó otra muestra en 2012 en la Fundación Bancaja- le viene desde dos perspectivas. Señaló, por una parte, el plano constructivo, el formal, el que atañe a los elementos de la catedral como tal. Y por la otra, destacó el «carácter místico, que está al margen de lo religioso», matizó el artista, quien aclaró que «no soy creyente» pero «si hay algún sitio donde uno puede creer es en la catedral». Incidió Sanleón en que las catedrales, «aunque han sido creadas por el ser humano, tienen algo diferente: el recogimiento, la contemplación»,... Además de su «grandiosidad», el artista valoró la luz de estos espacios que llegan desde las vidrieras así como los colores y sombras que se proyectan en estos templos.

No fue capaz Sanleón de inclinarse por una sola catedral como inspiración. La que él plasma es una suerte de puzzle de los muchísimos templos que ha visitado. Sí reconoció, no obstante, que le pirran las románicas y las góticas. No tanto las barrocas o neoclásicas. «Es cuestión de identificación personal», dijo. Pero puestos a dar nombres de catedrales que le hayan removido por dentro citó la de Estrasburgo o la de Notre Dame de París.

En cuanto al origen de la muestra, Sanleón dijo que «esta exposición surge de la reflexión de los maestros-constructores; pensé que en lugar de pintar lo que iba hacer era construir. Los cuadros están construidos». De hecho, el comisario calificó las piezas como «trabajos escultopictóricos».

Embebido por «la catedral espiritual», el artista valenciano ha realizado en los últimos diez años más de 200 obras, que empezó a desplegar en su exposición de Bancaja, titulada «Domus Dei».

Por su parte, Fernando de Castro encontró el nexo de unión entre los templos religiosos y los museos: el rito. En ambos espacios, el fiel o el visitante acude en modo de «contemplación, en comunión, en busca de otra concepción del tiempo». Esta exposición «está dirigida a quien quiera hacer una pausa en su discurrir cotidiano», apuntó el también crítico de arte.

Respecto a los materiales empleados, De Castro explicó que «con el metacrilato, el aluminio y las chapas- el material que impone el cromatismo- y usando solo el ángulo recto, Sanleón consigue generar una alegoría de la catedral, una construcción que forma parte de la vida orgánica de la ciudad, que parece que ha estado ahí desde siempre» Castro.

La de Sanleón es la segunda exposición que acoge La Base, espacio para la cultura, la creatividad y la innovación de La Marina de València que se inauguró en septiembre de 2018 con Antoni Miró. «El mensaje radical que lanzamos con la exposición de Miró es que en La Base todo ha cambiado», señaló contundente Llorens.