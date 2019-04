Así suena la canción de Rosalía para Juego de Tronos

El estreno de la última temporada de Juego de Tronos ha centrado la atención entre los seriéfilos de todo el mundo. Las aventuras de los siete reinos de la producción de HBO cuenta con millones de seguidores repartidos por todo el planeta y se ha convertido en un auténtico fenómeno social.

Al calor del estreno de la temporada final, la producción de Game of Thrones ha lanzado un disco recopilatorio que cuenta con canciones creadas por cantantes internacionales inspiradas en la serie. La catalana Rosalía, que es el fenómeno musical español con más éxito fuera y dentro de nuestras fronteras, es una de las cantantes que participa en el disco. 'For the Thone', como se llama el recopilatorio, es uno de los álbumes del momento en las plataformas musicales de streaming como Spotify.

A la gran acogida que ha tenido su trabajo 'El mal querer' hay que sumar el triunfo de sus colaboraciones como 'Con altura', junto al reguetonero J. Balvin o 'Me traicionaste', la canción inspirada en la saga.

Mientras los fans de la cantante disfrutan del nuevo tema, los seguidores de la serie han aplaudido la canción en la que Rosalía hace referencia a una traición que podría haber sucedido a lo largo de la trama o (sin spoiler) podría acontecer en los siguientes capítulos.