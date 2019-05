"Sin protección a las fuentes de información no hay periodismo"

El redactor de El Diario de Mallorca Kiko Mestre y la delegada de Europa Press en Baleares Antonia López recogen esta tarde el Premi Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes Valencians. Estos profesionales, junto al periodista de EFE en Baleares, sufrieron la retirada de móviles y documentación por orden del juez del 'caso Cursach'. La entrega de premios se celebra a las 19 horas en el MuVIM, aunque los agraciados han atendido esta mañana a los medios de comunicación. "Sin protección a las fuentes de información no hay periodismo", ha asegurado Kiko Mestre, ya que según el periodista actualmente "es muy difícil hacer noticias de tribunales" en la isla.

Mestre ha considerado "lamentable" la incautación de los móviles y la investigación de las llamadas, cuando además los periodistas no están imputados en el caso "ni estaban amparando a una banda terrorista, sino investigando un caso de corrupción". El periodista mallorquín ha recordado que es algo que "no había pasado nunca" y se ha preguntado por qué el juez ordena esta medida en el caso Cursach y en la investigación sobre Noós o en la causa al expresidente Jaume Mata no se habían requisado.

Tanto Mestre como López han dedicado el galardón a toda la profesión periodística, que "se ha movilizado en defensa del periodismo".

Por su parte, la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, ha explicado que con este galardón se ha querido denunciar "el ataque más grave" que ha sufrido esta profesión al requisar los móviles y ordenadores de los periodistas que investigaban el caso Cursach y ha recordado "el derecho constitucional al secreto profesional que protege nuestra fuentes".

La Unió también ha querido otorgar otro premio -a título póstumo- al periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, ya que hay "poner el foco a que aún hay países en los que los periodistas no puede ejercer su trabajo y son perseguidos e incluso asesinados por ello".

Desde la asociación de Periodismo sin Fronteras, encargados de recoger otro de los galardones, han remitido un vídeo en el que la periodista Beatriz Ariño subraya que el periodismo es "aún más necesario en estos momentos de ruido y furia" porque sin él "no hay democracia".