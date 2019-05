Ana Penyas cierra una etapa vital en Pepita Lumier

En su obra seguirá habiendo cotidianidad, seguirá habiendo denuncia, seguirá habiendo reivindicación y memoria y feminismo. Pero, de alguna manera, ya no será igual. «Esta exposición cierra una etapa de mi vida de temas y un universo ligado a València. Ahora que me he trasladado a Madrid habrá un cambio de mi mundo visual, porque mi obra se basa mucho en el territorio», señalaba ayer Ana Penyas en la presentación de la exposición individual sobre su obra que inaugura hoy en la galería Pepita Lumier.

Avisa la ilustradora -Premio Nacional del Cómic 2018 por la novela gráfica Estamos todas bien-, de todas formas, que ni mucho menos se desvincula de la ciudad ni de su inconfundible estilo. De hecho, ya trabaja en un nuevo libro que tendrá al turismo como protagonista y que, inevitablemente, estará relacionado con la València turistificada en la que hasta ahora ha desarrollado su trabajo.

«Sigo fiel a los temas que he tratado porque lo cotidiano no se agota, siempre hay algo que decir sobre lo que no suele salir», apuntaba ayer Penyas al hablar de la evolución de su obra que queda reflejada en la exposición de Pepita Lumier. Ante todo, la autora recordó que su carrera como ilustradora se inició hace apenas cinco años cuando, estando aún en la facultad de Bellas Artes, publicó los fanzines que dieron origen a Estamos todas bien. Reconoció, eso sí, que en la muestra se aprecian las «diferencias estilísticas» en su forma de dibujar, con «cambios formales, más color, planos generales o un mejor manejo de los recursos».

Precisamente, la exposición que abre hoy se inicia con esos fanzines originales y varias fotografías de Herminia y Maruja, las abuelas de Penyas que protagonizan el cómic que centra la mayor parte de la muestra. « Estamos todas bien empezó como un trabajo de clase que quise acabar de cara al Festival de Autoedición Gráfica y Sonora Tenderete y no era consciente de lo que vendría con él. Para mi publicarlo ya fue una sorpresa», afirmaba ayer la autora.

Más allá de haber merecido el Premio Nacional del Cómic o el Fnac-Salamandra Graphic, para Penyas la importancia de este proyecto es que «ha abarcado casi todos los años en los que me dedicó a la ilustración. Incluso gráficamente hay dibujos que ha pasado cuatro años desde que los hice. Y es el proyecto más personal porque son mis abuelas y se entrecruzan todos mis temas habituales».

La exposición de Pepita Lumier reune varias de las cien páginas originales de Estamos todas bien antes de que fuesen coloreadas digitalmente. Durante el proceso de creación de esta novela gráfica que recorre la biografía de Herminia y Maruja, Ana Penyas publicó junto al editor valenciano Alberto Haller, de Barlin Libros, En Transición.

La memoria -histórica, desde los orígenes de la Guerra Civil hasta las luchas sociales del siglo XXI-, vuelve a ser la protagonista de la obra, aunque en este caso la perspectiva no es personal sino social y política. «Intenté que no salieran muchas figuras públicas y darle el protagonismo a la gente anónima, buscar la metáfora». Pepita Lumier muestra también los dibujos que acabaron conformando En Transición, más un par que no se publicaron. «Para hablar de la transición necesitaba ir de la República hasta nuestros días, porque no acaba de concluir y el resurgimiento de la extrema derecha lo corrobora».

La exposición incluye también el boceto original del mural del IVAM dibujado por Penyas, en el que habla de la turistificación de la ciudad y la ruptura de la «imagen idílica de la huerta». Está también «Buscando un sitio», perteneciente a una serie que ilustra el proceso de gentrificación de los barrios. Por último hay un espacio dedicado especialmente a la lucha feminista con cuatro imágenes sobre el 8M del 2018, y una serie de ilustraciones que Penyas hizo para Pikara Magazine, sobre la mujer. Finaliza con su propuesta para «Jo també soc piquetera»,un calendario en apoyo a las piqueteras de Benimaclet multadas en la huelga del 8M de 2018.