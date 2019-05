Los Max pasan de puntillas por la escena valenciana

Las artes escénicas españolas celebraron ayer su gran noche en el Teatro Calderón de Valladolid. No fue, sin embargo, la mejor velada para las creaciones valenciana. Pese a sus seis candidaturas a los XXII Premios Max, finalmente solo pudieron llevarse a casa una de ellas. Se sumaron, eso sí, los galardones ya anunciados anteriormente: el Max Aficionado y el del Público. Juanjo Llorens fue así el único valenciano al que sorprendió ayer el galardón y alzó la «manzana» por El curioso incidente de un perro a medianoche.

Y aunque los premios del Público y Aficionado ya se anunciaron días antes, sus merecedores no escatimaron en emoción sobre el escenario. En ambas categorías, brillaron nombres valencianos. Genovese, de Groc Teatre, alzó el premio otorgado por el «respetable», mientras que Taules Teatre reivindicó la disciplina amateur. Desde Taules Teatre, José Antonio Pérez aseguró que «estamos en una nube» y no pudo más que agradecer y dedicar el premio a «nuestras familias, que sufren cuando llegamos tarde de los ensayos» y «al público fiel». Miguel Ferrando, autor de Genovese, de Groc Teatre, indicó que «para nosotros tan importante es este premio como el proceso de descubrimiento de la historia de esta obra».

Desde las instituciones públicas acompañaron a los candidatos valencianos la diputada de Teatres, Rosa Pérez Garijo, y el coordinador artístico de Teatres de la Diputación de València, Josep Policarpo.

La XXII edición de los Premios Max tenía como favorita a Temps salvatges y Els jocs florals de Canprosa, ambas producciones del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Temps salvatges se alzó con dos: a la mejor autoría teatral y a la mejor dirección de escena. Mientras, Els jocs florals de Canprosa se conformó con el premio a la mejor adaptación.

En su discurso, la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, recordó que cuando aceptó el cargo «todo el mundo me decía que estaba loca por aceptar tras haber firmado el ministerio su intervención». Añadió Jurado que «confiaron en mí, y puedo deciros que la situación ha cambiado y que hemos hecho los deberes». Alimentó la «ilusión de nueva SGAE, que está solucionando sus problemas y que tiene la oportunidad de emprender un camino hacia el futuro para que os sintáis orgullosos, la sociedad española y los autores. Nos merecemos una SGAE limpia, que camine con la cabeza bien alta», concluyó.

La presidenta entregó uno de los premios que más aplausos arrancó al público: el Max de Honor a la veterana actriz Concha Velasco, que recibió la «manzana» en su tierra natal. Velasco aseguró que «para mí no es un premio más, sino el Premio Max, me ha costado muchos años, no sé por qué, quizás porque no me lo merecía». La actriz cerró su discurso recitando a uno de sus personajes más queridos y reconocidos: Santa Teresa de Jesús.



Los premiados de este año

Espectáculo de teatro. «La ternura», de Lazona, T. de la Ciudad y T. de la Abadía

Espectáculo de danza. «Grito pelao», de Compañía Rocío Molina-Danza Molina

Espectáculo musical o lírico. «The Opera Locos», de Klemark Espec., Rami Eldar y Prod. Yllana

Espectáculo de calle. «Flotados», de David Moreno &Cía.

Espectáculo infantil. «Dados», de Ventrílocuo veloz

Espectáculo revelación. «Iphigenia en Vallecas», de Serena Producciones

Autoría teatral. Josep Mª Miró i Coromina, por «Temps salvatges»

Autoría revelación. Daniel J. Meyer, por «A.K.A (Also Known As)»

Adaptación. Jordi Prat i Coll por «Els jocs florals de Canprosa»

Composición musical. Sílvia Pérez Cruz, por «Grito pelao»

Coreografía. Sharon Fridman por «Erritu»

Dirección de escena. Xabier Albertí, por «Temps salvatges»

Diseño de espacio escénico. Curt Allean Wilmer, por «Lehman Trilogy»

Diseño de vestuario. Deborah Macías, por «Comedia aquilana»

Diseño de iluminación. Juanjo Llorens, por «El curioso incidente de un perro a medianoche»

Actriz protagonista. María Hervás, por «Iphigenia en Vallecas»

Actor protagonista. Albert Salazar, por «A.K.A (Also Known As)»

Intérprete femenina de danza. Eva Yerbabuena, por «Cuentos de azúcar»

Intérprete masculino de danza. Daniel Doña, por «Psique»

Max especial del público. «Genovese», de Groc Teatre

Max aficionado. Taules Teatre y La Garnacha Teatro

Max de Honor. Concha Velasco