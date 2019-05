Seis nominaciones valencianas esperan hoy convertirse en Max

Seis profesionales valencianos esperan hoy llevarse un Premio Max en la vigesimosegunda edición de estos galardones que se concenden esta noche en Valladolid.

En la categoría de mejor espectáculo de calle figura «Volat», de Pepa Cases con la compañía A tempo dansa, y en la categoría de mejor espectáculo revelación es finalista «Instruccions per a no tenir por per si ve la Pastora», de la compañía La Ravalera Teatre

Por su parte, en la categoría de autoría revelación figuran las autoras valencianas Mafalda Bellido con «Chucho» y Nuria Vizcarro con «Instruccions per a no tenir por per si ve la Pastora».

En la categoría de mejor composición musical figuran Pep Llopis y Jorge Gavaldà, autores de la música del espectáculo de danza «Divines paraules», una producción del Institut Valencià de Cultura que fue estrenada en el teatro Principal de València la pasada edición del festival Dansa Valencia. Y en la categoría de mejor iluminación está Juanjo Llorens por las luces del espectáculo «El curioso incidente de un perro a medianoche».

Por otro lado, «Temps Salvatge» y «Els jocs florals de Canprosa», ambas del Teatro Nacional de Cataluña, son las dos producciones favoritas de esta edición, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente. Además también acaparan varias nominaciones los espectáculos de «Lehman trilogy», «Iphigenia en Vallecas» y «Distopía», todos ellos con tres nominaciones. «Grito pelao», «A.K.A. (Also known as)», «Una vida americana» y «Juguetes rotos», con dos nominaciones cada una, completan la terna de favoritos.

Además de las 19 candidaturas a concurso se conceden tres premios especiales, entre los que destaca el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las artes escénicas, que este año recoge la actriz Concha Velasco.