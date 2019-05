El director de orquesta Enrique García Asensio (València, 1937) ha sido uno de los músicos valencianos de mayor proyección, durante casi veinte años estuvo al frente de la Sinfónica de RTVE y fue el primer Catedrático de Dirección. Ahora, será uno de los maestros -por partida doble- del claustro del Máster en Dirección y Proyectos Musicales que desde el próximo curso impartirá Florida Universitaria. Se trata del primer posgrado de este nivel de especialización en España.

García Asensio presentó ayer este máster en compañía del director del programa, Alejandro Galarza, y el director de la Business School de Florida Universitaria, Kike García. El veterano músico forma parte de los profesionales que compartirán su experiencia con los alumnos y que el centro universitario completa con otros reconocidos nombres como Sergio Alapont, Cristóbal Soler o Beatriz Fernández Aucejo. Además, según adelantaron sus responsables, están en contacto también con otros grandes nombres como Zubin Mehta o Plácido Domingo para que participen en el máster, seguramente en formato de clase magistral, avanzó Galarza.

García Asensio, que explicó que en este programa transmitirá «lo que llevo haciendo desde 1964», aseguró que «la música es lo más difícil que hay en el mundo, incluso tocarla mal es difícil». Añadió al respecto que «en la música no existe la perfección porque es un fenómeno irrepetible en el tiempo».

Recordó García Asensio sus inicios en la música, a su maestro Celibidache, los cientos de alumnos que ha tenido y los buenos y malos momentos de la Orquesta Municipal de València. Aquel conjunto fue origen de la Orquesta de València, de la que es principal director invitado, «aunque me invitan poco», dejó caer. Eso sí, avanzó que el 30 de abril de 2020 dirigirá al conjunto -en el que toca su hija- con un programa «poco habitual»: el Concierto número 1 de Béla Bartók.

Explicó García Asensio del máster del que será docente que es «novedoso y cubre un espacio sin precedente por su variedad y conjunto».

Las clases comenzarán el próximo mes de noviembre y se prolongarán hasta junio de 2020 y están dirigidas a titulados superiores en Música con especialidad de Dirección, a directores ya consolidados que quieran incorporar conocimientos de gestión y a instrumentistas que se pongan habitualmente al frente de conjuntos pero que no tengan la especialización en Dirección.



Nuevas tecnologías y liderazgo

El director del máster explicó que «vivimos en un proceso de cambio, nada es igual que hace 10 años. El director musical no debe ser solo artístico, sino tener conocimientos en nuevas tecnologías y gestión».

Según consta en el programa del máster, el curso se dividirá en nueve módulos que incluirán conocimientos en dirección, armonía, pedagogía, liderazgo, tecnología, gestión de proyectos y márketing.

Además, según avanzó Galarza cuentan ya con entidades colaboradoras como el Palau de la Música, Les Arts, el Valencia C. F,, conservatorios o bandas valencianas. En cuanto a los «palaus» el director del máster explicó que, «por el momento», contemplan visitas a ensayos e instalaciones así como charlas, aunque no descarta «posibles salidas profesionales. «Pero no está cerrado», dijo con ilusión.

Este posgrado surge con el objetivo de crear una programación que abarcase las necesidades y demandas de quienes quieren formarse en la dirección de proyectos musicales, por ello apuesta por un aprendizaje centrado en la práctica para que los alumnos puedan aplicar rápidamente los conocimientos aprendidos y así optimizar su liderazgo personal y profesional.

Por ello, el alumnado deberá desarrollar un proyecto musical «para que salga altamente cualificado y así pueda enfrentarse de manera segura a un mundo tan competitivo y exigente como es la dirección musical», dijo Galarza. Destacaron los tres la importancia de la gestión de personas y recordaron que «un director puede ser muy bueno artísticamente pero le puede faltar la chispa personal» y por ello «hay músicos que se han cargado a directores».