'Dolor y gloria' hace honor a su nombre en Cannes

Dolor y gloria, la película más personal de Pedro Almodóvar, se quedó a las puertas de la Palma de Oro en la 72.ª edición del Festival de Cannes, cuyo jurado decidió darle el máximo reconocimiento al surcoreano Bong Joon-Ho por Parasite. A pesar de que no se cumplieron las quinielas -los críticos de cine daban la victoria al filme de Almodóvar- la cinta española no se fue de vacío. Antonio Banderas, el «alter ego» del cineasta manchego en Dolor y gloria, se llevó la Palma de Oro a la Mejor interpretación masculina.

Subiendo casi a gatas y a cámara lenta las escaleras del escenario del Gran Teatro Lumière, un exultante Banderas señaló, nada más recoger el premio, que le gustaría hablar en español porque recibía el reconocimiento por una película española y porque él representa al cine español. El actor, el sexto actor español en conseguir el premio de interpretación en Cannes, recordó los 40 años de carrera que lleva a sus espaldas y al agradecer el premio dijo: «Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar. Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio».

«Hay mucho dolor detrás del trabajo de un actor, de un artista. Pero también hay noches de gloria, como esta. Hay que celebrarlo, festejarlo y decir algo que me sale del corazón, que lo mejor está aún por venir», aseguró el actor.

El filme de Almodóvar narra la decadencia de un cineasta maduro llamado Salvador Mallo, que se reencuentra con algunos episodios de su pasado. El director manchego rodó escenas en las Cuevas del Batán y la torre moruna de Paterna. Durante sus días de rodaje, Almodóvar ubicó su «cuartel general» -camerinos, catering, paluquería y maquillaje...- en el colegio público de educación infantil y primaria Miguel de Cervantes.

El reparto del filme está compuesto por Antonio Banderas, Penélope Cruz, Raúl Arévalo, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano o Asier Etxeandía.

Almodóvar fue galardonado en 1999 con el premio al Mejor dirección por Todo sobre mi madre, mientras que en 2006 consiguió el de Mejor guion por Volver.

Lucha de clases

Joon-Ho, apodado el «Spielberg coreano», se llevó el máximo reconocimiento de Cannes con una historia sobre la lucha de clases en Corea del Sur, superponiendo la historia de dos familias.

El segundo galardón en importancia del festival, el Gran Premio del Jurado, fue para Atlantique, la ópera prima de la senegalesa Mati Diop, la primera mujer negra en competir en la sección oficial. Un filme social, que cuenta los sueños de los jóvenes de Senegal en los años noventa, de poder viajar a España, para lo que no dudan en arriesgar sus vidas en una peligrosa travesía por el Atlántico.

La mejor interpretación femenina fue considerada la de Emily Beecham, por Little Joe, de Jessica Hausner, y el de guion para la francesa Céline Sciamma por Portrait de la jeune fille en feu.

El Premio del Jurado fue «ex aequo» para la brasileña Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y Les misérables, de Ladj Ly.

El palmarés de la sección oficial se completó con el premio a la mejor dirección para los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, por Le jeune Ahmed, un filme sobre la radicalización islamista de un niño con el que han querido hacer «una oda a la vida, a la diferencia y a la apertura al extranjero».