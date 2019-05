Vladímir Jurowski cancela su actuación en el Palau de la Música

El director de orquesta ruso Vladímir Jurowski no se pondrá al frente de la Orchestra of the Age of Enlightenment este miércoles en el Palau de la Música, como estaba previsto.

El músico ha cancelado su presencia por causas aún por confirmar, aunque desde el auditorio valenciano adelantan que el programa se mantendrá, a la espera de un nuevo director.

El programa, con la violinista Alina Ibragimova, incluye obras de Edward Elgar (Serenata para cuerdas), Richard Strauss (Concierto para violín y orquesta en re menor, op. 8) y Jean Sibelius (Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 43).