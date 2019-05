El cofre del tesoro de Cirque du Soleil

Todo está a punto para que la gran carpa que Cirque du Soleil ha levantado a pocos metros del Mediterráneo -en la antigua estación del Grau- abra sus puertas. Dentro, cientos de personas trabajan en los últimos detalles: técnicos, personal de vestuario y, cómo no, artistas preparan su papel, bien en la zona de ensayos donde ejercitan estiramientos o en la misma pista donde practican el número que representarán ante el público a partir del jueves. Nada puede fallar.

Entre bastidores aguardan las más de 350 piezas de vestuario y los instrumentos que llevarán sobre la escena el medio centenar de artistas de 26 países diferentes que son el alma de Kooza, el espectáculo con el que la compañía circense canadiense regresa a València hasta, al menos, el 7de julio.

Pasear por la zona «oculta» de la gran carpa es conocer los engranajes de la maquinaria perfecta de Cirque du Soleil. Los artistas pueden consultar en todo momento el plan de trabajo para cada día y de cada representación con tan solo echar un vistazo a los paneles que cuelgan de las paredes; en sus ratos libres se sientan en su propia «alfombra roja», donde pueden charlar, ver a los compañeros en escena en una pantalla de televisión o simplemente relajarse jugando al dominó. Aunque lo habitual es que, tras las cortinas, estén en constante movimiento. Calentando, estirando, ejercitándose en el gimnasio. El número en sí lo practican durante una hora tres veces por semana.



Entre payasos y acróbatas

El estadounidense Jamie Lindenburg es adjunto a la dirección artística del espectáculo y explica a Levante-EMV que Kooza reflexiona sobre el bien y el mal, «de la dualidad de lo que elegimos cada día». Es una creación que «vuelve a los orígenes del circo» con una importante presencia de payasos y acróbatas. «Es un espectáculo simple», dice con modestia, «pero muy bello». Marca de la casa. Sin embargo, la puesta en escena es «muy real», en el sentido aristocrático de la palabra. Predominan los colores dorados, rojos y las joyas. Sobre el escenario, David Shiner -creador de Kooza- cuenta la historia del Inocente, una persona alegre que, mediante otro personaje, El Bromista, descubre el mundo en el que vive.

En la nómina de artistas de Kooza -con edades que van de los 20 a los 73 años-, Lindenburg cita a acróbatas, payasos, músicos,... pero de todo ellos destaca una habilidad común: «Saber emocionar». De ahí que cada uno de ellos, -músicos y quienes tienen un trabajo más físico- sean «un poco actores».

Es difícil para él elegir el mejor número, pero si tiene que destacar alguno se decanta por «La rueda de la muerte». El nombre lo dice todo. «En mi opinión, es el más difícil». «Cuando lo veo sudo más que los artistas», dice entre risas. También señala la «Sillas chinas». Prefiere no desvelar mucho sobre estas acrobacias. La sorpresa es importante.



Material en 95 contenedores

Por su parte, Kristine Henri, directora técnica del espectáculo, explica que para llegar a València han necesitado 95 contenedores y seis semanas y media para que todo el material llegara desde Nueva Zelanda, su parada anterior a España. Todo está ya desplegado en 17.000 metros cuadrados que ocupan la antigua estación del Grao.

Cada elemento está milimétricamente seleccionado por motivos de seguridad. Ejemplo de esto, explica Henri, es el suelo especial del escenario, fabricado con material antideslizante. Y nada se deja al azar. Ni las condiciones ambientales. «Aunque la temperatura es fácil de controlar, con la humedad debemos tener mucho cuidado», explica.

Una de las imágenes más representativas de Cirque du Soleil es su gran carpa azul y amarilla, con 20 metros de alto y que 70 personas levantaron hace 10 días. «Ahora, solo queda ultimar detalles para que todo esté listo el próximo jueves», dice la directora técnica.



«Primera división» circense

Vicente Quirós es uno de los pocos acróbatas españoles que trabajan en Kooza y tiene el privilegio de hacerlo con su hermano Rober sobre un alambre alto. Son la sexta generación de una familia dedicada al circo. Para él, Cirque du Soleil «es la primera división», dice con sus 44 años de experiencia bajo las carpas, 13 de ellos con Kooza.

El acróbata destaca que los que forman parte del espectáculo son «una familia muy grande, nos respetamos mucho y nos cuidan. Siempre están pendientes de que estemos bien», dice para añadir que «el público va a ver un buen espectáculo, no se va a decepcionar y saldrá pensando que ha merecido la pena». Para él, uno de los alicientes es el apoyo, precisamente, del público. «Mi alimento es el aplauso. Aquí la gente llora de alegría y eso te da energía para seguir». Confiesa su «ritual» antes de salir al escenario. «Rezo por mis compañeros y, luego, por mí. También les digo que si algo sale mal no pasa nada, pero que no nos fallen los pies». Lógico cuando uno trabaja sobre un alambre a muchos metros de altura.

El título de esta producción se inspira en la palabra sánscrita koza, que significa «caja» y que Cirque du Soleil transforma bajo su carpa en un auténtico cofre de los tesoros.