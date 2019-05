La libertad de expresión toma la escena en Tercera Setmana

El festival de artes escénicas de la Comunitat Valenciana Tercera Setmana llega este año a su cuarta edición. Lo hace con vocación de «estabilidad» y estrenando lema: «Expressa't!», «en estos tiempos en los que la libertad de expresión está tan frágil».

Así lo explicaron este martes sus directores, Tomás Ibáñez y Paco Macià, durante la presentación del certamen en la Sala Off. En total, la programación ofrece 54 propuestas -43 funciones y 11 actividades paralelas-, de 26 compañías, con siete estrenos. De las compañías participantes, nueve son valencianas, 12 de otras comunidades autónomas y cinco llegan de otros lugares del mundo, como Noruega o Uruguay.

El certamen, que tendrá lugar del 6 al 15 de junio en València, Castelló y Alicante, es por cuarto año escaparate del teatro, danza, circo y música tanto valenciano, como del resto de España y del mundo. En cuanto a los lugares en los que Tercera Setmana quiere que las artes escénicas se expresen están, además de los espacios urbanos, el Teatre Arniches de Alicante; el Refugi Antiaeri, Teatre del Raval y Teatre Principal en Castelló; y el Teatre Principal de València, Centre del Carme de Cultura Contemporània, Sala Off, La Mutant, SGAE y Palau de la Música en València.

«El teatro, la danza, el circo y la música buscan reflejar los miedos e inseguridades de su sociedad y sugerir, en la medida que sea posible, propuestas para evolucionar como personas, como colectivos y como país; con las artes escénicas como potentes generador de emociones, por lo que pedimos que os expreséis», dijeron ayer sus directores.

Con un amplio respaldo institucional, el festival cuenta en esta edición con unos 270.000 euros de presupuesto. Sin embargo, sus impulsores quisieron resaltar algo más que la cuestión económica. Por ello, incidieron en la «sostenibilidad» en cuanto que a les gustaría poder trabajar a medio y largo plazo con programas «que no sean únicamente para la siguiente edición, sino que se pueden consolidar en un periodo de tiempo que no sea menor a dos o tres años vista».

En cuanto a los precios de los espectáculos, el festival ha establecido una política de precios para «acercar la cultura al mayor número de colectivos posible». Así, hay «tarifa plana» de 12 euros; descuentos de dos euros al comprar las entradas desde la aplicación y un abono de 45 euros para las cinco representaciones del Teatro Principal.

En la presentación también intervino María Ángeles Fayos, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo (Avetid), quien suscribió la idea de los directores. «Llegamos a la cuarta edición y hay mucho talento. Yo ya no quiero impulso, sino sostenibilidad y las ayudas son deficitarias», lamentó.

La programación

CASTELLÓ

Jueves, 6 de junio

«Girafes», de Xirriquiteula. Plaza Major (12 horas) y Plaza Hort dels Corders (18.45 horas)

«Dance Generation», de Taiat Dansa. Plaza Hort dels Corders (19.30 horas)

«Inside», de Lara Padilla. Museu de Belles Arts (21 horas)

Viernes, 7 de junio

«José Antonio y Federico», de Francachela Teatro. Refugio Antiaéreo (18 horas y 20 horas)

«All&Oli, the Sense of Life», de La Furtiva. Quatre cantons (19.30 horas) y Plaza Hort dels Corders (21.30 horas)

Sábado, 8 de junio

«Money for Free», de John Fisherman. Menador (12.30 horas) y Centre Municipal de Cultura (19 horas)

«Wonders», de Teatro Inverso. Teatre del Raval (20.30 horas)

Domingo, 9 de junio

«El bramido de Düsseldorf», de Marea. Teatre Principal (19.30 horas)

VALÈNCIA

Viernes, 7 de junio

«Girafes», de Xirriquiteula. Estación del Norte (12 horas) y Plaza del Ayuntamiento (19.15 horas)

«El bramido de Düsseldorf», de Marea. Teatre Principal (20.30 horas)

«Yamila Ríos», de Yamila Ríos. Centre del Carme (22.30 horas)

Sábado, 8 de junio

«Celebraré mi muerte», de Teatro del barrio. Sala Off (20.30 horas)

«Buenas noches Europa»», de Animasur. Plaza Aras Alpuente (22.30 horas)

Domingo, 9 de junio

«Bach», de Mal Pelo. Teatre Principal (19 horas)

«El corazón de las tinieblas», de Metatarso. La Mutant (20.30 horas)

Lunes, 10 de junio

«Money for Free», de John Fisherman. Estación del Norte (12 horas) y Plaza del Correo Viejo (19 horas)

«Las alegrías», de Paula Quintana. Sala Off (20.30 horas)

Martes, 11 de junio

«All&Oli, the Sense of Life», de La Furtiva. Plaza dels Furs (19 horas) y Plaza de la Virgen (21 horas)

«El xiquet que volia una falda escocesa», de Bullanga. Sala Off (19.30 horas)

«The Wolves», de La Fam. Plaza de la Virgen (19.45 horas)

Miércoles, 12 de junio

«Le grand tour», de Onírica Mecánica. Espacio a determinar (10.30 horas)

«XX (Floretes)», de Escandall Teatral. Plaza del Patriarca (18 horas)

«XX (Florera)», de Escandall Teatral. Plaza del Patriarca (19 horas)

«XX (Flowerless)», de Escandall Teatral. Plaza del Patriarca (20 horas)

«Los limones, la nieve y todo lo demás», de Matarile. Teatre Principal (20.30 horas)

Jueves, 13 de junio

«Le grand tour», de Onírica Mecánica. Espacio a determinar (10.30 horas)

«Sophie», de La Troupe Malabó. Sala Off (19 horas)

«La resistencia», de Buxman Producciones. Teatro Principal (20.30 horas)

Viernes, 14 de junio

«Le grand tour», de Onírica Mecánica. Espacio a determinar (10.30 horas)

«Rashid y Gabriel», de La república del lápiz. Sala Off 820.30 horas)

Hidrogenesse. Jardines del Palau de la Música (21.30 horas)

Sábado, 15 de junio

«PeepBox350º», de Mey-ling Bisogno. Plaza Iglesia Nazaret (12 horas)

«Aigua», de Nuc. Plaza del Patriarca (19 horas)

«Flam», de Roger Bernat. Teatre Principal (20.30 horas)

ALICANTE

Sábado, 8 de junio

«Girafes», de Xirriquiteula. Plaza Chapí-Itinerante (12 horas) y La Explanada (19 horas)

Domingo, 9 de junio

«Celebraré mi muerte», de Teatro del barrio. Teatre Arniches (19 horas)