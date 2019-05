El ilustrador valenciano Diego Mir diseñará la imagen de la 34 edición de la Mostra

El ilustrador Diego Mir ha sido el seleccionado para diseñar la imagen de la 34 edición del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani tras un proceso de «Llamada a Proyecto» organizado por la entidad Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals con el apoyo de la Associació de Dissenyadors (ADCV), la Associació de Professionals de la Il·lustració (APIV) y la Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària (Comunitad).

El proceso de selección, abierto desde el pasado 13 de mayo a profesionales del diseño, la ilustración y la publicidad, ha recibido 64 candidaturas «de gran calidad y solvencia artística, que han evidenciado el enorme talento en materia de diseño que tenemos en nuestra ciudad», según ha destacado la presidenta de la entidad, Gloria Tello. Las personas o agencias interesadas tenían que presentar un dossier de trabajos ya realizados y un currículum o descripción de su trayectoria. La propuesta de Diego Mir ha sido la elegida por unanimidad por el comité de selección, formado por miembros de Mostra de València y de las asociaciones de profesionales.

Mir ha declarado que la creación del cartel de la 34 Mostra «será un importante reto creativo y comunicativo, así como un impulso» para su trayectoria profesional.



Artículos y portadas

Nacido en València, Mir ha ilustrado artículos de opinión y portadas para varias publicaciones nacionales e internacionales y ha desarrollado proyectos de diseño para clientes como el Ajuntament de València, la Institució Alfons el Magnànim o el Museu de Belles Arts de València.

Entre sus proyectos recientes se encuentra la campaña gráfica #TrieEstimar, diseñada junto a Luis Demano para promocionar el Programa Contexto de la Universitat de València contra la violencia machista, la imagen gráfica de las tres últimas ediciones del aniversario de la Universitat Popular de València o el cartel «L'horta és vida». Sus ilustraciones también han aparecido en The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist o McGraw Hill.