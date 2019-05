The Waterboys, fans del Valencia CF

Mike Scott, líder de la banda escocesa The Waterboys, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que anuncia su próximo concierto del 27 de junio en Burjassot. El músico aparece en la grabación exhibiendo una camiseta con su nombre y el número 21 mientras invita a los espectadores a acudir al evento. Al terminar, Scott le da la vuelta a la camiseta para mostrar el escudo del Valencia CF.

Según han comentado los usuarios de la red, la camiseta que muestra Scott es la que llevó el equipo valencianista en la temporada 2001-2002. Al parecer, se la entregó un aficionado durante el concierto que The Waterboys ofrecieron en el año 2002 en la Sala Repvblicca.

The Waterboys actuarán, con Joe Pask de telonero el 27 de junio en Auditori de Burjassot. Hace un año estuvieron en els Concerts de Vivers de València presentado el doble "Out Of All This Blue", de septiembre de 2017. Aun así, en sus actuaciones no faltan los clásicos de la banda como "The Whole of the Moon", "Fisherman's blues" o "This is the Sea".