El «remember» de los 90 inunda Les Arts

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acogió ayer el festival «Love the 90's» donde hasta 20.000 personas disfrutaron de macroconciertos «remember». Por tercer año consecutivo, «Love the 90's» cuelgó el cartel de «entradas agotadas». La edición 2019 llegó a València tras triunfar en el WiZink Center de Madrid y con un cartel lleno de estrellas del dance de los 90 como Culture Beat, Dr. Alban, 2 Unlimited, The Outhere Brothers, JL Milford AKA John Wesley, Simone Jay de Netzwerk, La Bouche, Whigfield, 2 Brothers on the 4th floor, Kriss, Chimo Bayo y The Jumper Brothers. Fernandisco hizo las veces de maestro de ceremonias.

El concierto contó además con un nuevo montaje, en el que el escenario, creado nuevamente por Pixelmap Studios, fue uno de los grandes protagonistas. En esta ocasión, Pixelmap Studios diseñó un escenario que integró una estructura circular a través del que se creó una «experiencia inmersiva», con efectos visuales y con una mayor interacción entre el público y los artistas.