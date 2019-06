Zubin Mehta regresa al Palau de la Música

Un total de 42 conciertos, más dos extraordinarios, orquestas, directores, solistas y cantantes internacionales, con numerosa presencia valenciana y un repertorio con la figura de Beethoven como protagonista, Ciclo Beth2020, que será interpretado por la Orquesta de Valencia (OV) conforman la Temporada 2019/20 del Palau de la Música de Valencia que han presentado hoy la presidenta del Palau de la Música en funciones, Glòria Tello, el director del Palau, Vicent Ros, el director titular de la Orquesta de València, Ramón Tebar y el subdirector de música, Manuel Muñoz.

Glòria Tello, que ha asegurado que esta temporada se caracteriza «por la calidad, la excelencia, la variedad en la programación y las novedades, que tienen un protagonismo muy especial, sin olvidar la apuesta clara por los valencianos y por las grandes figuras internacionales», ha resaltado que Zubin Mehta vuelve después de 17 años de ausencia a nuestra programación, con «uno de los conciertos estrella de la temporada, pues Mehta vendrá acompañando la mítica Filarmónica de Viena, que solo ha visitado València en una ocasión, en 2000, ya hace 19 años». El concierto de Mehta y la Filarmónica de Viena, además de la violinista Janine Jansen, será el 26 de abril e interpretarán obras de Brahms y Dvorak.

En en cuanto a voces y solistas, Tello ha destacado la vuelta de Cecilia Bartoli, con un monográfico de Vivaldi, «como también el ya legendario y también muy querido pianista Grigori Sokolov, y otro gran violonchelista que no nos visitaba desde hacía 9 años, Mischa Maisky y que además de su concierto, también tocará con nuestra Orquesta».

Concretamente la Temporada 2019-20 del Palau de la Música de València, con un presupuesto para la programación de 1.744.934 euros, contará con les visitas de formaciones internacionales como la Wiener Philharmoniker con Zubin Mehta y la violinista Janine Jansen (26 de abril), la Royal Philharmonic con Pinchas Zukerman y Amanda Forsyth (20 mayo), la Sinfónica de Frankfurt (26 enero), La Orquesta Nacional Filarmónica de Rusia y la joven violinista María Dueñas (5 noviembre), la Bamberger Symphoniker (11 febrero), La Mahler Chamber Orchestra y la pianista Mitsuko Uchida con conciertos de Mozart, (15 enero), La Budapest Festival Orchestra (25 marzo) y Trondheim Soloists (25 de abril).

Vuelven como solistas pianistas como Grigory Sokolov (20 febrero), Javier Perianes (26 mayo), el violonchelista Mischa Maisky con la OV y en recital (29 noviembre y 1 diciembre) y como voces visita el auditorio valenciano la diva Cecilia Bartoli (5 de abril) con un programa barroco dedicado a Vivaldi, la también mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera (21 marzo) y debuta el tenor Javier Camarena (4 febrero).

Los amantes del barroco tienen citas muy especiales en la temporada con «El Mesías» de Georg Friedrich Handel (15 diciembre), que será en concierto extraordinario participativo con los Instruments of Time and Truth, «La Pasión según San Mateo» de Johann Sebastian Bach con la Orchestra of the XVIII Century, así como los conjuntos especializados valencianos Capella de Ministrers y Carles Magraner (18 diciembre) y La Dispersione y Lina Tur (10 marzo).

La Orquesta de València será dirigida por su titular, Ramón Tebar en 10 ocasiones y protagonizará el ciclo Beeth2020 que reunirá el corpus sinfònico, conciertos y otras obras de Beethoven, así como charlas, exposiciones y otros actos entorno al genio alemán. Tendrá como directores invitados a Pablo Heras-Casado, Róbert Farkas, Karel Mark Chichon, Eiji Oue, Cristóbal Soler, Josep Caballé-Domènech, Josep Vicent, Alexander Soddy, Anne Manson, Gérard Korsten, Jordi Francés, Enrique García Asensio, Christian Karlsen, Francisco Coll, Enrique Arturo Diemecke y Leonard Slatkin.

A este respeto, la concejala de Cultura en funciones ha incidido, especialmente, en la programación de la Orquesta de València, «que demuestra su gran versatilidad para enfrentarse a cualquier tipo de repertorio y con una programación diseñada por Ramón Tebar».

Contará con grandes solistas como los pianistas Elisabeth Leonskaja, Boris Giltburg, Gabriela Montero, Rafal Blechacz, Valentina Lisitsa, Carlos Apellániz, Josu de Solaun, Juan Pérez Floristán, George Li y Uri Caine, violinistas como Viktoria Mullova y Vadim Repin, violonchelistas como Mischa Maisky, Damián Martínez, el oboísta Vicente Llimerà, el guitarra Jacob Kellermann y las voces de las sopranos Raquel Lojendio, Ofelia Sala, Isabel Rey, la contralto María José Montiel, las mezzosopranos Cristina Faus y Clara Mouriz, los tenores Vicente Ombuena, Joseph Calleja y Juan Antonio Sanabria y los barítonos Josep Miquel Ramón y José Antonio López.

Asimismo, intervendrán con la Orquesta los solistas de la propia formación Francisco Català, María Dolores Vivó, Esther Vidal y Anabel García del Castillo, así como las corales Escolanía Ntra. Sra. de los Desamparados, la Coral Catedralicia y el Cor de Noies del Orfeó Català.