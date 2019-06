La Coral Allegro ONCE Valencia presenta "AllegRock".

La Coral Allegro ONCE Valencia lleva más de 35 años compartiendo su pasión por la música a través de sus discos y en cada uno de sus espectáculos. Esta coral, formada al 50% por personas afiliadas a la ONCE, se pone manos a la obra con un nuevo reto musical. Si bien en el pasado han interpretado canciones de estilo similar, nunca antes nos habían ofrecido un programa tan rockero con temas de Miguel Ríos, Maná o U2 entre otros.

La entrada anticipada puede adquirirse en la Delegación Territorial de la ONCE en Valencia, sita en la Gran Vía Ramón y Cajal 13